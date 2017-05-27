 Avcı, G.Saray’ı reddetmiş! – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Avcı, G.Saray’ı reddetmiş!

    Avcı, G.Saray’ı reddetmiş!
    FIFA menajeri Doğan Ercan, 'nın 'dan aldığı teklifi reddettiğini açıkladı. Radyospor'a açıklamalarda bulunan Ercan, "Antalyaspor maçından sonra Dursun Özbek direkt Abdullah Avcı ile görüştü, ancak Abdullah Avcı bu teklifi nazikçe reddetti" iddiasında bulundu.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Avcı, G.Saray’ı reddetmiş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.