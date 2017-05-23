 Vitesse’yi korku sardı – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    ’yi korku sardı

    Vitesse’yi korku sardı
    G.Saray'ın De Jong'un yerine düşündüğü Marvelous Nakamba'ya Anderlecht'in de talip olması 'de paniğe yol açtı. Kulübün sportif direktör Mo Allach, 23 yaşındaki Zimbabveli oyuncuyu sezon sonunda ellerinde tutmak istediklerini ama oldukça zor olacağını söyledi.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:54
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