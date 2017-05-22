Defans silbaştan
Hırvat hoca yeni sezonda Semih Kaya, Ahmet Çalık ve Serdar Aziz’le yola devam edeceğini yönetime bildirdi. İki tane yabancı stoper takviyesi istedi.
TEMASLARA BAŞLANDI
Mevcut kadrodan Semih Kaya, Ahmet Çalık ve Serdar Aziz'le yola devam etmeye karar veren Tudor, gönderilecek oyuncuların yerine ise iki yabancı stoper takviyesi istedi. Yönetim, Hırvat teknik direktörün verdiği liste üstünde çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada gözden çıkarılan isimlerden Hakan Balta ve Chedjou ile Osmanlıspor ve Başakşehir'in ilgilendiği belirtiliyor.
MERTESACKER İDDİASI
Savunmayı toparlayacak bir isim arayan Cimbom için Ada basınından Per Mertesacker iddiası geldi. Sarı-kırmızılı kulübün, Alman stoper için Arsenal'in kapısını çalarak nabız yokladığı belirtiliyor. 1.98'lik kule, geçtiğimiz yaz dizinden sakatlandı ve bu sezon bazı maçlarda kadroya alınmasına rağmen hiç forma şansı bulamadı. Galatasaray'ın 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu, Arsenal'in gözden çıkarması halinde bedelsiz ya da Lukas Podolski ve Eboue gibi uygun bir bonservis ücretiyle almak istediği kaydedildi.
DENAYER DÖNÜYOR
Yönetim, eski oyuncusu Jason Denayer için de girişimleri sürdürüyor. Belçikalı stoper, sezonu Sunderland'da kiralık geçirmişti. Manchester City, 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncuyu yeni sezonda da kadroda düşünmüyor. Denayer, Galatasaray'ın teklifine olumlu bakıyor. City, kiralama konusunda ikna edilirse Denayer yeniden 'Aslan' olacak.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
rvp ts nin avrupası bitmiştir artık bu yılda gidemediler haftayada fenerbahçe fark tar bu ts ye en rahat maçı olur fb nin bu ts yi farklı yener
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
fenerbahçe ts nin avrupa hayal oldu fb de fark atacak haftaya en az 3 lük yapar fenerbahçe bu ts yi çok rahat maçı olacak fenerbahçenin
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U21 şampiyon
Toplam 4
Yorum
Mayk 1907 Bizlere aç oyuncuları alın doymuş oyunculardan takım kurmayın lütfen
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