 Varane Arena’ya hayran – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Varane Arena’ya hayran

    Varane Arena’ya hayran

    Real Madrid'in Fransız stoperi Raphael Varane, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde G.Saray'la 2012-13'te İstanbul'daki müthiş maçta tribünleri unutamadığını söyledi.

    Varane, 3-0'ın rövanşında 3-2 kaybedip turladıkları maç için, "Tribünleri izliyordum. Tarif edilemez bir andı, garipti. 5-6 saniye ses duyamadım. Başka bir dünyada gibiydim. Sadece duyguların olduğu bir dünyaydı" ifadelerini kullandı.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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