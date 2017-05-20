Varane Arena’ya hayran

Real Madrid'in Fransız stoperi Raphael Varane, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde G.Saray'la 2012-13'te İstanbul'daki müthiş maçta tribünleri unutamadığını söyledi.

Varane, 3-0'ın rövanşında 3-2 kaybedip turladıkları maç için, "Tribünleri izliyordum. Tarif edilemez bir andı, garipti. 5-6 saniye ses duyamadım. Başka bir dünyada gibiydim. Sadece duyguların olduğu bir dünyaydı" ifadelerini kullandı.