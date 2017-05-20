 Gomis’te ihtimaller – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    ’te ihtimaller

    Gomis’te ihtimaller
    G.Saray'ın ilgilendiği isimlerden ancak kiralık oynadığı Marsilya'da kalmak istediği öne sürülen Fransız golcü için, kulübü Swansea bonservisinde indirime gitmiyor. G.Saray, kiralık formülü için İngilizleri ikna etmeye çalışıyor.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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