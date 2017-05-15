 Keskin nişancı – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Keskin nişancı

    Keskin nişancı

    Son dönemde eleştirilerin hedefinde olan , ilk 11’de forma giydiği son 9 maçta 11 gole etki etti. Wesley, ligde kaydettiği 4 golü de ceza sahası dışından buldu.

    Son dönemde futbolu ile eleştirilen üstüne bir de 'takımı örgütlüyor' iddiasıyla eleştirilen Wesley Sneijder, Gaziantep deplasmanında hakkındaki sözlere en güzel yanıtı verdi. Hollandalı futbolcu, 80. dakikada attığı nefis frikik golüyle Aslan'a 3 puanı getirdi. Geçen hafta da 3-1kaybedilen Kasımpaşa sınavının 90. dakikasında fileleri sarsan tecrübeli yıldız, ligdeki toplam 4. golünü atarken hepsini de ceza sahası dışından (Diğer goller Bursa ve Alanya) buldu.

    ASİSTTE ZİRVEDE
    Bu sezon toplam 15 de asist yapan Sneijder'in takıma katkısı ise hiç tartışılmaz... Sarı-kırmızılı futbolcu, ilk 11'de sahaya çıktığı son 9 karşılaşmada 11 gole etki etti. 3 gol atıp 8 de asist yaptı. Wesley ayrıca bu kadar eleştirilmesine rağmen Spor Toto Süper Lig'de asist krallığında da ilk sırada (13) yer alıyor.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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