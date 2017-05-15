Keskin nişancı
Son dönemde eleştirilerin hedefinde olan Sneijder, ilk 11’de forma giydiği son 9 maçta 11 gole etki etti. Wesley, ligde kaydettiği 4 golü de ceza sahası dışından buldu.
Son dönemde futbolu ile eleştirilen üstüne bir de 'takımı örgütlüyor' iddiasıyla eleştirilen Wesley Sneijder, Gaziantep deplasmanında hakkındaki sözlere en güzel yanıtı verdi. Hollandalı futbolcu, 80. dakikada attığı nefis frikik golüyle Aslan'a 3 puanı getirdi. Geçen hafta da 3-1kaybedilen Kasımpaşa sınavının 90. dakikasında fileleri sarsan tecrübeli yıldız, ligdeki toplam 4. golünü atarken hepsini de ceza sahası dışından (Diğer goller Bursa ve Alanya) buldu.
ASİSTTE ZİRVEDE
Bu sezon toplam 15 de asist yapan Sneijder'in takıma katkısı ise hiç tartışılmaz... Sarı-kırmızılı futbolcu, ilk 11'de sahaya çıktığı son 9 karşılaşmada 11 gole etki etti. 3 gol atıp 8 de asist yaptı. Wesley Sneijder ayrıca bu kadar eleştirilmesine rağmen Spor Toto Süper Lig'de asist krallığında da ilk sırada (13) yer alıyor.
ASİSTTE ZİRVEDE
Bu sezon toplam 15 de asist yapan Sneijder'in takıma katkısı ise hiç tartışılmaz... Sarı-kırmızılı futbolcu, ilk 11'de sahaya çıktığı son 9 karşılaşmada 11 gole etki etti. 3 gol atıp 8 de asist yaptı. Wesley Sneijder ayrıca bu kadar eleştirilmesine rağmen Spor Toto Süper Lig'de asist krallığında da ilk sırada (13) yer alıyor.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
Keskin nişancı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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