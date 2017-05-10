Dzemaili, Montreal Impact'ta!
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Montreal Impact, İtalyan ekibi Bologna'nın İsviçreli orta saha oyuncusu Blerim Dzemaili'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Montreal Impact Kulübünden yapılan açıklamada, Dzemaili'nin yıl sonuna kadar kiralandığı bildirildi.
Kariyerinde İtalya'da Bologna'nın yanı sıra Torino, Parma, Napoli ve Genoa gibi takımlarda top koşturan 31 yaşındaki Dzemaili, 2014'te Galatasaray'a transfer olmuştu.
Dzemaili, bu sezon Bologna formasıyla çıktığı 33 maçta 9 gol attı.
Normal sezonun ekim ayında sona ereceği MLS'te 9 karşılaşma sonunda 10 puan toplayan Montreal Impact, 11 takımlı Doğu Konferansı'nda 10. sırada yer alıyor.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:24
- G.Saray'dan flaş karar!
Toplam 3
Yorum
HIRSIZ OZBEKLER MELO, AMRABAT,BURAK, TELES,EMRE GIBI OYUNCULARI VE SAMPIYON 3 KUPA GETIREN TEKNIK HEYETI OYUNCULARMI KOVDU? HORTUMLUMAYA PARA LAZIM OLDU?
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GS DAKİ ÇETE FUTBOLCULAR VE BAZI AJANLAR. GS İÇİN OYNAMAYAN FUTBOLCUYU HALA KADRODA TUTUYORSUNUZ.GS DAKİ ÇETE YÜZÜNDEN HOCA GÖREV YAPAMIYOR. SANKİ GS YIN PATRONU TUDOR HOCA DEĞİL.
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Toplam 5
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FUTBOL USA GS'YIN SIMDIKI PATRONLARI HORTUMCULAR (OZBEK KARDESLER)
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