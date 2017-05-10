 Bruma için geldiler – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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HEPSİ
    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    için geldiler

    Bruma için geldiler

    Galatasaray’da olay adam için Man. United ve Tottenham, temsilcilerini İstanbul’a yolladılar!..

    Galatasaray'da İgor Tudor ile yıldızı barışmayan ve yeni kontrata imza atmak için direnen için iki İngiliz kulübünün yetkilileri İstanbul'a geldiği öğrenildi. Ada medyasının iddiasına göre Galatasaray'da varlığı problem haline gelen Portekizli yıldız için Manchester United ve Tottenham devrede. Bu sezon 33 maçta 10 gol atan ve 8 asist yapan Bruma'nın Kasımpaşa maçında ilk 20 dakika dolmadan oyundan alınması sonrasında yönetim de oyuncuya gelecek olan en yüksek teklifi değerlendirmeyi düşünüyor.

    BONUS DA İSTİYOR
    Sarı-kırmızılı takımdan yıllık 2.5 milyon Euro netin yanında şampiyonluk ve kupa bonusları da isteyen Bruma'ya 15 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif geldiği takdirde Başkan Dursun Özbek bu transfere "Evet" diyecek.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:12
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