 'G.Saray yolunda!' – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    'G.Saray yolunda!'

    'G.Saray yolunda!'
    İspanyol Estado Deportivo gazetesi Sevilla'da kiralık oynayan, bonservisi ise Manchester City'de olan Samir Nasri'nin Galatasaray yolunda olduğunu yazdı. Gazete, Sevilla'nın Fransız futbolcunun bonservisini almayacağını, Guardiola'nın da Manchester City'de Nasri'yi istemediğini duyurdu. Haberde 30 yaşındaki orta saha oyuncusuna Galatasaray'ın ciddi şekilde talip olduğu belirtildi.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:18
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