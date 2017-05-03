'G.Saray yolunda!'
İspanyol Estado Deportivo gazetesi Sevilla'da kiralık oynayan, bonservisi ise Manchester City'de olan Samir Nasri'nin Galatasaray yolunda olduğunu yazdı. Gazete, Sevilla'nın Fransız futbolcunun bonservisini almayacağını, Guardiola'nın da Manchester City'de Nasri'yi istemediğini duyurdu. Haberde 30 yaşındaki orta saha oyuncusuna Galatasaray'ın ciddi şekilde talip olduğu belirtildi.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
'G.Saray yolunda!' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.