Armindo Maradona
Portekizli sürat makinesi, deplasmanlardaki şovunu Bursaspor’a karşı da sürdürdü. İlk golü hazırladı, ikincide hızıyla baş döndürdü.
Galatasaray'ın süper yıldızı Armindo Bruma takımının Bursaspor'u bozguna uğrattığı maçtaki futboluyla bir kez daha herkesi kendine hayran bıraktı. Bruma deplasmandaki mücadeleye öyle hırslı ve hızlı başladı ki Bursaspor'un başı döndü. Henüz 5. dakikada sol kanatta topla buluşan Bruma müthiş bir deparla rakibinden kurtulup sıfıra indi. Vücut çalımıyla savunmayı bayıltan 22 yaşındaki yıldızın içeri çevirdiği top Ertuğrul'a çarparak ağlarla buluştu. Maç boyunca Aziz Behich'i zor durumlara düşüren Bruma'nın ikinci golü de şiir gibiydi. Şimşek hızında rakip kaleye koşan genç yıldız topu Podolski'ye verdi. Alman futbolcunun akıl dolu topuk pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda Harun'u avladı.
ASİSTTE İKİNCİ SIRADA
Armindo Bruma bu sezon Süper Lig'de 9 gol kaydederken müthiş hızını asistlerde de fazlasıyla kullandı. Portekizli yıldızın 6 asisti bulunuyor. Bruma, Galatasaray takımı içerisinde bu kategoride 13 asistle lider durumda bulunan dünya yıldızı Wesley Sneijder'i takip ediyor.
DEPLASMAN KRALI OLDU
Armindo Bruma, Diego Armando Maradona'yı andıran performansıyla Bursaspor maçının yıldızı oldu. Sol kanatta müthiş işler çıkaran Portekizli futbolcu, sarı-kırmızılıların deplasmandaki en önemli oyuncusu konumunda. Bruma bu sezon ligde 9 kez ağları sarstı. Bunların 7'sini deplasmanda attı.
'ÇOK İYİ OYNADIK'
Bruma karşılaşma sonunda çok mutluydu... Portekizli oyuncu "İlk santradan son düdüğe kadar çok iyi oynadık. Arkadaşlarım bana müsait fırsatlar hazırladı. Ben de bunları değerlendirmeye çalıştım. Bizim için önemli bir galibiyetti. Taraftara teşekkür ediyoruz. Buraya gelip bizi desteklediler" diye konuştu.
ASİSTTE İKİNCİ SIRADA
Armindo Bruma bu sezon Süper Lig'de 9 gol kaydederken müthiş hızını asistlerde de fazlasıyla kullandı. Portekizli yıldızın 6 asisti bulunuyor. Bruma, Galatasaray takımı içerisinde bu kategoride 13 asistle lider durumda bulunan dünya yıldızı Wesley Sneijder'i takip ediyor.
DEPLASMAN KRALI OLDU
Armindo Bruma, Diego Armando Maradona'yı andıran performansıyla Bursaspor maçının yıldızı oldu. Sol kanatta müthiş işler çıkaran Portekizli futbolcu, sarı-kırmızılıların deplasmandaki en önemli oyuncusu konumunda. Bruma bu sezon ligde 9 kez ağları sarstı. Bunların 7'sini deplasmanda attı.
'ÇOK İYİ OYNADIK'
Bruma karşılaşma sonunda çok mutluydu... Portekizli oyuncu "İlk santradan son düdüğe kadar çok iyi oynadık. Arkadaşlarım bana müsait fırsatlar hazırladı. Ben de bunları değerlendirmeye çalıştım. Bizim için önemli bir galibiyetti. Taraftara teşekkür ediyoruz. Buraya gelip bizi desteklediler" diye konuştu.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
Armindo Maradona haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.