Bony için ilk temas
4 gün boyunca Avrupa’da görüşme yapan G.Saray sportif direktörü, City’den 28 yaşındaki Bony’yi resmen istedi. İngiliz ekibi 10 milyon euro isteyince B planı yani kiralama seçeneği masaya getirildi.
52 MAÇTA 18 GOL ATTI
Trabzonspor yönetiminin de bir süredir almak için girişimlerde bulunduğu Wilfried Bony bu sezon Stoke City forması ile çıktığı 11 maçta sadece 2 gol atabildi. 1.81 boyundaki Bony, 2010 yılından bu yana giydiği Fildişi Milli Takımı ile 52 maça çıktı ve rakip fileleri 18 kez sarstı.
JOSE DE LİSTEDE
Bony için İngiltere'de görüşme yapan Cenk Ergün, ardından İspanya'ya geçerek Real Sociedad'ın Brezilyalı forveti Willian Jose için de masaya oturdu. Ergün 25 yaşındaki golcü için 6 milyon euro önerdi ama İspanyollar 10 milyon istedi. Maldonado'da sezon başında 6 milyon euro'ya alınan Jose, 32 maçta 14 gol attı ve 4 de asist yaparak değerini füze gibi yükseltti.
Savaş ÇORLU
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:52
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
kudrock palabıyık sayesinde geçtiğinizi turu herkes biliyor gs deplasmanında yatarak 3 puan aldığınızı bu futbolunuzla neye güveniyonuz bu kadar :D
- Aziz Yıldırım 27-4 Dursun Özbek
Toplam 12
Yorum
kktc haberin başlığını görünce şu meşhur söz geldi aklıma "körlerle sağırlar birbirini ağırlar" neyi başarmışlar ki yine Andersen den masallar..
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
hüseyin DELİKANLI OLAN TUR ATTIRMAZ ,GÖRECEGİZ BJK TURATLAYACAK HAKEMLER TARAFLI YÖNETMESE KUYUNUN DİBİ SU ÇEKİLMEDEN GÖRÜNMEZ SAYIN FENERLİLE
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