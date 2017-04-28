 Jong’un bileti kesildi – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Jong’un bileti kesildi

    Jong’un bileti kesildi
    Sezon başında büyük umutlarda transfer edilen için karar verildi. Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan G.Saray Yönetimi, Hollandalı futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. 2018'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncuya tazminat ödemek istemeyen sarı-kırmızılılar, karşılıklı anlaşmanın yollarını arayacak.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:25
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