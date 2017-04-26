Leiva Aslan gibi
G.Saray, sezon başında da istediği 30 yaşındaki ön libero ile prensipte anlaştı. Ancak sıkıntı Leiva’nın istediği yıllık maaş. Yönetim, 4 milyon euro talep eden 30 yaşındaki oyuncuya 2.8 milyon önerip beklemeye geçti. Sambacının kararı bekleniyor.
Galatasaray sezon başında da birçok kez görüştüğü Lucas Leiva transferinde bu kez sona çok yaklaştı. Liverpool'un sözleşme uzatmayacağını açıklamasının ardından Brezilyalı futbolcu ile bir kez daha masaya oturan sarı-kırmızılı yönetimin, 30 yaşındaki ön liberodan 'evet' yanıtı aldığı belirtildi. Ancak Leiva'nın istediği ücrette sıkıntı var. Sambacı, sarı-kırmızılılardan yıllık 4 milyon euro talep etti.
ARTIK RAĞBET GÖRMÜYOR
UEFA ile yaptığı anlaşma gereği oyunculara yüksek maaş ödeyemeyecek olan G.Saray'ın da bu rakamı aşağı çekmeye çalıştığı kaydedildi. Buna göre Leiva'ya 2.8 milyon euro öneren yönetimin Leiva'dan birkaç güne kadar cevap beklediği bildirilirken, Avrupa'da artık rağbet görmeyen oyuncunun çubukluya yakın olduğu ifade edildi.
10 SEZONDUR KIRMIZILAR'DA
2007 Temmuz'unda Gremio'dan 6 milyon sterline Liverpool'a gelen Lucas Leiva, 10 sezondur forma giydiği İngiliz ekibinde 338 resmi maçta forma giyip 7 gol attı.
HAİNLERE TAKILDI!
Galatasaray, sezon başında kesin olarak anlaştığı Leiva'yı Amerika'dan İstanbul'a getireceği sırada hain 15 Temmuz girişimi yaşanmış, ardından oyuncu gelmekten vazgeçmişti. Leiva'nın Türkiye'ye tekrar sıcak bakmasında F.Bahçe'de forma giyen eski takım arkadaşı Skrtel'in olumlu görüşlerinin de etkili olduğu bildirildi.
ARTIK RAĞBET GÖRMÜYOR
UEFA ile yaptığı anlaşma gereği oyunculara yüksek maaş ödeyemeyecek olan G.Saray'ın da bu rakamı aşağı çekmeye çalıştığı kaydedildi. Buna göre Leiva'ya 2.8 milyon euro öneren yönetimin Leiva'dan birkaç güne kadar cevap beklediği bildirilirken, Avrupa'da artık rağbet görmeyen oyuncunun çubukluya yakın olduğu ifade edildi.
10 SEZONDUR KIRMIZILAR'DA
2007 Temmuz'unda Gremio'dan 6 milyon sterline Liverpool'a gelen Lucas Leiva, 10 sezondur forma giydiği İngiliz ekibinde 338 resmi maçta forma giyip 7 gol attı.
HAİNLERE TAKILDI!
Galatasaray, sezon başında kesin olarak anlaştığı Leiva'yı Amerika'dan İstanbul'a getireceği sırada hain 15 Temmuz girişimi yaşanmış, ardından oyuncu gelmekten vazgeçmişti. Leiva'nın Türkiye'ye tekrar sıcak bakmasında F.Bahçe'de forma giyen eski takım arkadaşı Skrtel'in olumlu görüşlerinin de etkili olduğu bildirildi.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
Yorum
black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
Yorum
GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
Leiva Aslan gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.