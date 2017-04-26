 Leiva Aslan gibi – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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HEPSİ
    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Leiva Aslan gibi

    Leiva Aslan gibi

    G.Saray, sezon başında da istediği 30 yaşındaki ön libero ile prensipte anlaştı. Ancak sıkıntı Leiva’nın istediği yıllık maaş. Yönetim, 4 milyon euro talep eden 30 yaşındaki oyuncuya 2.8 milyon önerip beklemeye geçti. Sambacının kararı bekleniyor.

    sezon başında da birçok kez görüştüğü Lucas Leiva transferinde bu kez sona çok yaklaştı. Liverpool'un sözleşme uzatmayacağını açıklamasının ardından Brezilyalı futbolcu ile bir kez daha masaya oturan sarı-kırmızılı yönetimin, 30 yaşındaki ön liberodan 'evet' yanıtı aldığı belirtildi. Ancak Leiva'nın istediği ücrette sıkıntı var. Sambacı, sarı-kırmızılılardan yıllık 4 milyon euro talep etti.

    ARTIK RAĞBET GÖRMÜYOR
    UEFA ile yaptığı anlaşma gereği oyunculara yüksek maaş ödeyemeyecek olan G.Saray'ın da bu rakamı aşağı çekmeye çalıştığı kaydedildi. Buna göre Leiva'ya 2.8 milyon euro öneren yönetimin Leiva'dan birkaç güne kadar cevap beklediği bildirilirken, Avrupa'da artık rağbet görmeyen oyuncunun çubukluya yakın olduğu ifade edildi.

    10 SEZONDUR KIRMIZILAR'DA
    2007 Temmuz'unda Gremio'dan 6 milyon sterline Liverpool'a gelen , 10 sezondur forma giydiği İngiliz ekibinde 338 resmi maçta forma giyip 7 gol attı.

    HAİNLERE TAKILDI!
    Galatasaray, sezon başında kesin olarak anlaştığı Leiva'yı Amerika'dan İstanbul'a getireceği sırada hain 15 Temmuz girişimi yaşanmış, ardından oyuncu gelmekten vazgeçmişti. Leiva'nın Türkiye'ye tekrar sıcak bakmasında F.Bahçe'de forma giyen eski takım arkadaşı Skrtel'in olumlu görüşlerinin de etkili olduğu bildirildi.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:05
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