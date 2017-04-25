Formadaki bayrak da gitti
Şampiyonluk ümidini tamamen yitiren Galatasaray, 6 yıl sonra bir sezonu kupasız kapatacak. Böylece 6 yıldır aralıksız formaya takılan Türk bayrağı gelecek sezon formalarında yer almayacak. En son 2010-11 sezonunu kupasız kapatan sarı-kırmızılı ekip, ardından üst üste 5 sezonda 3 Süper Lig Şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 4 TFF Süper Kupa zaferi yaşamıştı. Cimbom 50 kupa ile en çok kupa kazanan takım.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
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