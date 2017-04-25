 Formadaki bayrak da gitti – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Formadaki bayrak da gitti

    Formadaki bayrak da gitti
    Şampiyonluk ümidini tamamen yitiren , 6 yıl sonra bir sezonu kupasız kapatacak. Böylece 6 yıldır aralıksız formaya takılan Türk bayrağı gelecek sezon formalarında yer almayacak. En son 2010-11 sezonunu kupasız kapatan sarı-kırmızılı ekip, ardından üst üste 5 sezonda 3 Süper Lig Şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 4 TFF Süper Kupa zaferi yaşamıştı. Cimbom 50 kupa ile en çok kupa kazanan takım.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
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