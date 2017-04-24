 4 dakika geç başladı – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    4 dakika geç başladı

    4 dakika geç başladı
    Derbi, Muslera'nın koruduğu kalenin filelerinin düzeltilmesi için 4 dakika geç başladı. Filelerin yerine oturmadığı konusunda hakem Fırat Aydınus'u uyaran yardımcısı, filelerin düzeltilmesini istedi. Görevliler, fileleri yerine oturttu.

    Sabri 6 maç sonra
    Sabri Sarıoğlu ayrıca 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı. Tudor'un Galatasaray'ın başındaki ilk maç olan 21. haftadaki Rizespor müsabakasında ilk 11'de forma giyen Sabri, daha sonraki 6 maçta Hırvat hoca tarafından tercih edilmedi.
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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