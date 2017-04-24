Derbi, Muslera'nın koruduğu kalenin filelerinin düzeltilmesi için 4 dakika geç başladı. Filelerin yerine oturmadığı konusunda hakem Fırat Aydınus'u uyaran yardımcısı, filelerin düzeltilmesini istedi. Görevliler, fileleri yerine oturttu.



Sabri 6 maç sonra

Sabri Sarıoğlu ayrıca 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı. Tudor'un Galatasaray'ın başındaki ilk maç olan 21. haftadaki Rizespor müsabakasında ilk 11'de forma giyen Sabri, daha sonraki 6 maçta Hırvat hoca tarafından tercih edilmedi.