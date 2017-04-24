4 dakika geç başladı
Derbi, Muslera'nın koruduğu kalenin filelerinin düzeltilmesi için 4 dakika geç başladı. Filelerin yerine oturmadığı konusunda hakem Fırat Aydınus'u uyaran yardımcısı, filelerin düzeltilmesini istedi. Görevliler, fileleri yerine oturttu.
Sabri 6 maç sonra
Sabri Sarıoğlu ayrıca 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı. Tudor'un Galatasaray'ın başındaki ilk maç olan 21. haftadaki Rizespor müsabakasında ilk 11'de forma giyen Sabri, daha sonraki 6 maçta Hırvat hoca tarafından tercih edilmedi.
Sabri 6 maç sonra
Sabri Sarıoğlu ayrıca 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı. Tudor'un Galatasaray'ın başındaki ilk maç olan 21. haftadaki Rizespor müsabakasında ilk 11'de forma giyen Sabri, daha sonraki 6 maçta Hırvat hoca tarafından tercih edilmedi.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
4 dakika geç başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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