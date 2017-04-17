Son Osmanlı Hakan!
G.Saray’dan ayrılmayı planlayan tecrübeli futbolcunun yeni adresi belli oldu. Yıldız futbolcu, eski hocası Hamza Hamzaoğlu’nun çalıştırdığı Başkent ekibi için geri sayıma geçti.
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Başkent ekibinin hocası Hamza Hamzaoğlu, gelecek sezon kadrosunda görmek istediği eski öğrencisiyle temasa geçti. 34 yaşındaki savunma oyuncusu olumlu yanıt verirken, Osmanlıspor'un sarı-kırmızılılarla temasa geçeceği belirtildi.
Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun bonservisi konusunda sembolik bir rakama Galatasaray'la anlaşmayı planlayan Başkent temsilcisi, bu oyuncunun transferini sezonun tamamlanmasının ardından gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Başkent ekibinin hocası Hamza Hamzaoğlu, gelecek sezon kadrosunda görmek istediği eski öğrencisiyle temasa geçti. 34 yaşındaki savunma oyuncusu olumlu yanıt verirken, Osmanlıspor'un sarı-kırmızılılarla temasa geçeceği belirtildi.
Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun bonservisi konusunda sembolik bir rakama Galatasaray'la anlaşmayı planlayan Başkent temsilcisi, bu oyuncunun transferini sezonun tamamlanmasının ardından gerçekleştirmeyi hedefliyor.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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