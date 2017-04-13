Luce zirvesi

Başkan Özbek, Lucescu’nun tercümanı ile bir araya geldi.

Kötü sonuçların devam etmesiyle Igor Tudor'un da geleceği tartışılmaya başlanırken, başkan Dursun Özbek'in Mircea Lucescu'nun tercümanı ile görüştüğü bildirildi. Rumen hocanın Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde yardımcılığını yapan Sinan Serhatlıoğlu ile bir araya gelen Özbek'in, bu buluşmada Lucescu hakkında bilgi aldığı ve tecrübeli teknik adamın Türkiye'ye dönme konusundaki fikrini sorduğu ifade edildi.



ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Sezon başında Zenit'in başına geçen Lucescu, Rusya ekibiyle 32 maçta 19 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Takımı, Rus Premier Lig'in son 10 haftasında 3 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşayınca eleştirilmeye başlayan usta teknik adamın, Zenit'ten ayrılabileceği ifade edildi.