Luce zirvesi
Başkan Özbek, Lucescu’nun tercümanı ile bir araya geldi.
Kötü sonuçların devam etmesiyle Igor Tudor'un da geleceği tartışılmaya başlanırken, başkan Dursun Özbek'in Mircea Lucescu'nun tercümanı ile görüştüğü bildirildi. Rumen hocanın Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde yardımcılığını yapan Sinan Serhatlıoğlu ile bir araya gelen Özbek'in, bu buluşmada Lucescu hakkında bilgi aldığı ve tecrübeli teknik adamın Türkiye'ye dönme konusundaki fikrini sorduğu ifade edildi.
ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA
Sezon başında Zenit'in başına geçen Lucescu, Rusya ekibiyle 32 maçta 19 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Takımı, Rus Premier Lig'in son 10 haftasında 3 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşayınca eleştirilmeye başlayan usta teknik adamın, Zenit'ten ayrılabileceği ifade edildi.
ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA
Sezon başında Zenit'in başına geçen Lucescu, Rusya ekibiyle 32 maçta 19 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Takımı, Rus Premier Lig'in son 10 haftasında 3 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşayınca eleştirilmeye başlayan usta teknik adamın, Zenit'ten ayrılabileceği ifade edildi.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
Luce zirvesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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