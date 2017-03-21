 3’lü savunmada JOR’la dejavu! – Fotomaç – 21 Mart 2017
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HEPSİ
    21 Mart 2017, Salı
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    3’lü savunmada JOR’la dejavu!

    3’lü savunmada JOR’la dejavu!
    'un, geldiği günden beri 3-4-2- 1 sisteminde ısrar ederek istikrarsız bir tablo sergilemesi akıllara 'le 'nun aralarında yaptıkları efsane diyaloğu getirdi. Nazifoğlu, "3'lü defansı mı denesek?" diye Riekerink'e sormuş, o da gülerek; "Sanırım sen benim kovulmamı istiyorsun" yanıtını vermişti.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:03
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