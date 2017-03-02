 ''Wes gönderilmeli'' – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    ''Wes gönderilmeli''

    ''Wes gönderilmeli''

    , “, G.Saray’ın üzerine çıktı. Bir oynadığına, bir de aldığı paraya bakın. Hemen gönderilmeli” dedi.

    G.Saray'ın eski oyuncusu Fatih Akyel, Radyospor'a sarı-kırmızılı takımla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Akyel, "8-10 oyuncunun hocaların üzerinde üstünlüğü var. Bazı oyuncular, G.Saray'ı çiftliği gibi kullanıyor. Sneijder'in oynadığı futbola bakın bir de aldığı paraya. , G.Saray'ın üzerine çıkmış durumda. Hemen gönderilmeli" dedi.

    İGOR TUDOR HAMLESİ YANLIŞ!
    Akyel, Tudor'un Karabük'ten alınış şeklinin doğru olmadığını ifade ederek, "G.Saray'da arkadaş zaafiyeti var. Benim dönemimde alt yapıdan 6-7 kişi vardı. Şimdi bir tek Sabri var. Carole de G.Saray'ın oyuncusu değil" diye konuştu.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:12
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