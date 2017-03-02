''Wes gönderilmeli''
Fatih Akyel, “Sneijder, G.Saray’ın üzerine çıktı. Bir oynadığına, bir de aldığı paraya bakın. Hemen gönderilmeli” dedi.
G.Saray'ın eski oyuncusu Fatih Akyel, Radyospor'a sarı-kırmızılı takımla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Akyel, "8-10 oyuncunun hocaların üzerinde üstünlüğü var. Bazı oyuncular, G.Saray'ı çiftliği gibi kullanıyor. Sneijder'in oynadığı futbola bakın bir de aldığı paraya. Sneijder, G.Saray'ın üzerine çıkmış durumda. Hemen gönderilmeli" dedi.
İGOR TUDOR HAMLESİ YANLIŞ!
Akyel, Tudor'un Karabük'ten alınış şeklinin doğru olmadığını ifade ederek, "G.Saray'da arkadaş zaafiyeti var. Benim dönemimde alt yapıdan 6-7 kişi vardı. Şimdi bir tek Sabri var. Carole de G.Saray'ın oyuncusu değil" diye konuştu.
İGOR TUDOR HAMLESİ YANLIŞ!
Akyel, Tudor'un Karabük'ten alınış şeklinin doğru olmadığını ifade ederek, "G.Saray'da arkadaş zaafiyeti var. Benim dönemimde alt yapıdan 6-7 kişi vardı. Şimdi bir tek Sabri var. Carole de G.Saray'ın oyuncusu değil" diye konuştu.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Sorun yaşım değil...''
Toplam 1
Yorum
özgür Snayder IN artık gitme zamanı geldi TUDOR tempo yapamayanı oynatmaz.aldı ücret e çok iyi gençler bulabiliriz..
- Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık
Toplam 1
Yorum
çin madeni çin kulüpleri uçuk fiyatlara oyuncular alıyor çinlilerle anlaşıp yüksek bedellere oyuncuları elden çıkartıp kasayı doldurmak lazım.
- Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi uzatıldı
Toplam 1
Yorum
manuel seneye daha iyi oynarsa bi daha yenileriz
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