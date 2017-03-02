Tudor: Barışın bakalım
Hırvat çalıştırıcı, iki yıldır birbirleri ile konuşmayan kaptan Selçuk İnan ile Sabri’yi bir araya getirip buzları eriterek, takım içi kenetlenmeyi sağlayacak.
Galatasaray'da Beşiktaş mağlubiyeti sonrası yönetimin tam desteğini alan teknik direktör İgor Tudor, takımda düşen motivasyonu yeniden sağlamak için düğmeye bastı. Başarı için 'takım' olgusuna büyük önem veren Hırvat çalıştırıcı, ilk olarak 'küs' olan futbolcuları barıştıracak. Hırvat teknik adam işe kaptan Selçuk İnan ile Sabri Sarıoğlu ikilisinden başlayacak.
ARANIZDA BU İŞİ HALLEDİN
Yaklaşık iki yıldır birbirleri ile konuşmadığı bilinen iki oyuncuyu bir araya getirecek olan Tudor'un, "Takımda küs oyuncu istemiyorum. Aranızda ne varsa halledin ve bu işi bitirin" diyeceği öğrenildi.
SABRİ'Yİ 'PAS' GEÇTİ!..
Son olarak Beşiktaş maçında oyundan çıkan kaptan Selçuk kulübede herkesin elini sıkarken, Sabri'yi 'pas' geçmişti. Kaptan daha önce de oyundan çıktığı bazı karşılaşmalarda kaptanlık bandını Sabri'ye vermeyip oyuna giren futbolcular ile göndermişti.
SABRİ İLE SELÇUK NİYE DARGINLAR
1- Sabri kadro dışı kaldı, Selçuk kaptan oldu.
2- Af için Sabri'ye göre Selçuk girişimde bulunmadı.
3- Aftan sonra Selçuk kaptanlığı Sabri'ye iade etmedi.
4- Sabri "Trabzon çetesi" olduğuna inanıp tepki koydu.
5- F.Bahçe derbisinde Selçuk, "Kaptanlığı istiyorsan al" resti çekti.
6- Sabri, şampiyonluk törenine Selçuk'un en son çıkacağını öğrenince kriz çıkarttı.
ARANIZDA BU İŞİ HALLEDİN
Yaklaşık iki yıldır birbirleri ile konuşmadığı bilinen iki oyuncuyu bir araya getirecek olan Tudor'un, "Takımda küs oyuncu istemiyorum. Aranızda ne varsa halledin ve bu işi bitirin" diyeceği öğrenildi.
SABRİ'Yİ 'PAS' GEÇTİ!..
Son olarak Beşiktaş maçında oyundan çıkan kaptan Selçuk kulübede herkesin elini sıkarken, Sabri'yi 'pas' geçmişti. Kaptan daha önce de oyundan çıktığı bazı karşılaşmalarda kaptanlık bandını Sabri'ye vermeyip oyuna giren futbolcular ile göndermişti.
SABRİ İLE SELÇUK NİYE DARGINLAR
1- Sabri kadro dışı kaldı, Selçuk kaptan oldu.
2- Af için Sabri'ye göre Selçuk girişimde bulunmadı.
3- Aftan sonra Selçuk kaptanlığı Sabri'ye iade etmedi.
4- Sabri "Trabzon çetesi" olduğuna inanıp tepki koydu.
5- F.Bahçe derbisinde Selçuk, "Kaptanlığı istiyorsan al" resti çekti.
6- Sabri, şampiyonluk törenine Selçuk'un en son çıkacağını öğrenince kriz çıkarttı.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Sorun yaşım değil...''
Toplam 1
Yorum
özgür Snayder IN artık gitme zamanı geldi TUDOR tempo yapamayanı oynatmaz.aldı ücret e çok iyi gençler bulabiliriz..
- Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık
Toplam 1
Yorum
çin madeni çin kulüpleri uçuk fiyatlara oyuncular alıyor çinlilerle anlaşıp yüksek bedellere oyuncuları elden çıkartıp kasayı doldurmak lazım.
- Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi uzatıldı
Toplam 1
Yorum
manuel seneye daha iyi oynarsa bi daha yenileriz
Tudor: Barışın bakalım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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