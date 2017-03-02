Semih mi Sabri mi?
Derbide sürpiz şekilde sağ bekte görev verdiği Semih Kaya konusunda Tudor'un kararsız kaldığı öğrenildi. Tecrübeli hoca, hücum performansı daha iyi olan Sabri'yi tekrar takıma monte etmeyi de gündemine aldı.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Sorun yaşım değil...''
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Yorum
özgür Snayder IN artık gitme zamanı geldi TUDOR tempo yapamayanı oynatmaz.aldı ücret e çok iyi gençler bulabiliriz..
- Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık
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çin madeni çin kulüpleri uçuk fiyatlara oyuncular alıyor çinlilerle anlaşıp yüksek bedellere oyuncuları elden çıkartıp kasayı doldurmak lazım.
- Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi uzatıldı
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manuel seneye daha iyi oynarsa bi daha yenileriz
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