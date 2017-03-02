 Semih mi Sabri mi? – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Semih mi Sabri mi?

    Semih mi Sabri mi?
    Derbide sürpiz şekilde sağ bekte görev verdiği konusunda Tudor'un kararsız kaldığı öğrenildi. Tecrübeli hoca, hücum performansı daha iyi olan Sabri'yi tekrar takıma monte etmeyi de gündemine aldı.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:02
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