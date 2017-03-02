 Özbek’in 25 mart planı – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Özbek’in 25 mart planı

    Özbek’in 25 mart planı

    G.Saray Başkanı, mali kongrede üyelerin nabzını tutacak. İbra edilmeme riski görürse yönetimini yenilemek için olağanüstü kongreye gideceğini açıklayacak.

    'da muhalefetin 25 Mart'ta yapılacak mali genel kurulda 'yönetimi ibra etmeme' kampanyası başlatması başkan Dursun Özbek'i harekete geçirdi. Geçmişte Adnan Polat'ın yaşadığı duruma düşmek istemeyen Özbek, genel kurulda gerçekleştirilecek mali ve idari yönden ibra oylamaları öncesi üyelerin nabzını tutacak. Özbek'in muhalif grupların yapacağı eleştirilere göre 'ibra edilmeme' tehlikesi görmesi halinde kürsüye çıkarak olağanüstü seçim kararını açıklayacağı ve yönetimini yenileme sözü vereceği öğrenildi. Başkanın bu şekilde iki oylamadan da ibra olarak çıkmayı planladığı ifade edildi.

    KONGRE OLURSA MAYISTA
    Eski başkanlar Faruk Süren ve Duygun Yarsuvat dahil birçok eski yönetici, 'in icraatlarını eleştiriyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar da kupanın ardından ligde de şampiyonluk şansının iyice azalması nedeniyle 'istifa' çağrısı yapmaya başladı. Dursun Özbek'in 'seçim' hamlesi ile tıpkı Riva ve Florya'nın satışlarından aldığı yetki gibi mali genel kuruldan da zaferle çıkmayı hedeflediği belirtiliyor. Başkan, seçim kararını açıklamak zorunda kalırsa seçim tarihi ise büyük olasılıkla mayıs sonu olarak belirlenecek.

    MUHALİFLER ATAKTA
    Genç kongre üyelerinin başı çektiği muhalif gruplar mali kongre öncesi çalışmalarına hız verdi. Bu kesim 18, 20 ve 23 Mart'ta çeşitli taraftar guruplarının da katılacağı toplantılar yaparak, yönetimi sıkıştırmayı hedefliyor.

    2011'DE POLAT'I DÜŞÜRDÜLER
    2011 yılında yapılan mali genel kurulda dönemin Galatasaray Başkanı Adnan Polat, birçok eski başkan ve yöneticinin, "Seçim kararı al ve listeni değiştir" eleştirilerini dikkate almayınca, idari yönden ibra edilmeyerek başkanlığı düşürülmüştü. Daha sonra yapılan seçimde Ünal Aysal başkan oldu.

    TARİH AÇIKLANDI
    Sarı-kırmızılı kulüp, yıllık mali genel kurul toplantısının 18 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacağını açıkladı. Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise toplantı 25 Mart Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.


    ÖZEL HABER / EMRE BOL
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:09
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