Elmander iflasın eşiğinde
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Johan Elmander, açtığı güzellik enstitüsü sebebiyle iflasa gidiyor.
Daha önce Galatasaray'da oynayan İsveç milli takım futbolcusu Elmander, "İş hayatı futbol oynamaya benzemiyor, çok riskli. 2013 yılında açtığımız güzellik enstitüsü için büyük riske girdik. İşler istediğimiz gibi gitmedi. Futboldan kazandığım paranın yüzde 80'i gitti" dedi.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 00:47
- Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması
Toplam 2
Yorum
OZ Durcia iyilesene kadar yerine Medjani motive edilip oynatilmali,.M.Akbas olmamali ilk tercih,.
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
yutacaksın alamancı gözünle izle o zaman.benim bişey yutturmaya çalıştığım yok, ama merak etme senin gibi algı yapanlara sene sonu yutturacağız, şampiyonluğu(!)
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
Ugur Tabi tabi değildi Reha! Fernandao'nun kulağına sinek kaçsa bir titredi diye panltı veriyorlar ya size o penaltı işte.
Elmander iflasın eşiğinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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