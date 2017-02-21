 Elmander iflasın eşiğinde – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    iflasın eşiğinde

    Elmander iflasın eşiğinde

    Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Johan , açtığı güzellik enstitüsü sebebiyle iflasa gidiyor.

    ve eşinin, İsveç'in ikinci büyük şehri Göteborg'ta açtıkları Güzellik Enstitüsü'nün bu seneki zararı 2,5 milyon Euro...

    Daha önce Galatasaray'da oynayan İsveç milli takım futbolcusu Elmander, "İş hayatı futbol oynamaya benzemiyor, çok riskli. 2013 yılında açtığımız güzellik enstitüsü için büyük riske girdik. İşler istediğimiz gibi gitmedi. Futboldan kazandığım paranın yüzde 80'i gitti" dedi.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:47
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