Muslera da durunca!
Uruguaylı, ilk kez taraftarların eleştirisine maruz kalırken, sarı-kırmızılı savunma bu sezon 21 maçta kalesinde 21 gol gördü.
Rizespor maçında ilk yarıda kendisine çok iş düşmeyen Muslera ikinci yarıda birçok tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Özgür Çek'in kullandığı frikik atışında ise hatalı yer tutan deneyimli kaleci meşin yuvarlağı bir anda kalesinde gördü. Taraftarlar ise sosyal medyada, "Muslera'dan da bu kadar... En güvendiğimiz kalecimizin de motivasyonu zayıfladı" yorumu yaptı.
EN SON KONYA MAÇINDA YEMİŞTİ
Muslera en son geçen sezon 3. haftada Konya maçında Meha'dan frikik golü yemişti. Sarı-kırmızılı savunma ise rakip oyuncuların kafa şutlarının yüzde 60'ını kalesinde gol olarak gördü ve ligin en çok kafa golü yiyen ekibi oldu. Cimbom 30 maçın yüzde 80'inde kalesinde en az bir gol gördü.
SEVİNÇ KISA SÜRDÜ
Lukas Podolski'nin golünü Chedjou ve Semih ile kutlayan Muslera, Özgür Çek'in frikik golünde topu kapattığı köşeden yedi ve sahayı üzgün bir şekilde terk etti.
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:40
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
zxc bende zico dönemindeki fbyi özlüyorum.
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
kartal len yürü git..çamurlar.utanmalar.podolski daha kaçıncı dakikada 100 de 1000 atılmalıydi.10 kişi kalacaktınız.tosiçin hareketinin 3 katı kırm
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
Haydar Pozisyon ofsaytta mesele o değil. 15 cmnin hesabını yapıp sitem ediyorsunuz biz geçen hafta son dakika olmayan penaltıyla puan kaybettik.
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