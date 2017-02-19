 Muslera da durunca! – Fotomaç – 19 Şubat 2017 Muslera da durunca!" /> Muslera da durunca!" />
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    da durunca!

    Muslera da durunca!

    Uruguaylı, ilk kez taraftarların eleştirisine maruz kalırken, sarı-kırmızılı savunma bu sezon 21 maçta kalesinde 21 gol gördü.

    G.Saray bu sezon 21 maçta 21 gol yerken bu gollerin 12 tanesi rakip oyuncuların kafa vuruşlarından geldi. Sezon içinde başarılı maçlar çıkarmasına rağmen son haftalarda eleştirilmeye başlanan kaleci ise Rizespor önünde kalesinde bir kez daha gol gördü.

    Rizespor maçında ilk yarıda kendisine çok iş düşmeyen Muslera ikinci yarıda birçok tehlikeyle karşı karşıya kaldı. 'in kullandığı frikik atışında ise hatalı yer tutan deneyimli kaleci meşin yuvarlağı bir anda kalesinde gördü. Taraftarlar ise sosyal medyada, "Muslera'dan da bu kadar... En güvendiğimiz kalecimizin de motivasyonu zayıfladı" yorumu yaptı.

    EN SON KONYA MAÇINDA YEMİŞTİ
    Muslera en son geçen sezon 3. haftada Konya maçında Meha'dan frikik golü yemişti. Sarı-kırmızılı savunma ise rakip oyuncuların kafa şutlarının yüzde 60'ını kalesinde gol olarak gördü ve ligin en çok kafa golü yiyen ekibi oldu. Cimbom 30 maçın yüzde 80'inde kalesinde en az bir gol gördü.

    SEVİNÇ KISA SÜRDÜ
    Lukas Podolski'nin golünü Chedjou ve Semih ile kutlayan Muslera, Özgür Çek'in frikik golünde topu kapattığı köşeden yedi ve sahayı üzgün bir şekilde terk etti.
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:40
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