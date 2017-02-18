Umut Bulut, Galatasaray'ı icraya verdi
Galatasaray'ın sezon başında Kayserispor'a verdiği Umut Bulut, ödenmeyen transfer alacakları için Sarı-kırmızılı kulübü icraya verdi.
Galatasaray'ın elden çıkarmak için uğraştığı Umut Bulut, sezon başında Anadolu ekibine transfer olmuş ve bu sezonki alacaklarının da yarısından vazgeçmişti. Ancak Umut Bulut'un geçtiğimiz sezondan kalan 1 milyon Euro tutarındaki alacağını Galatasaray uzun süre ödemedi. Umut Bulut, 3 kez özel ricalarla Galatasaray'dan alacağını istedi. Her seferinde de senet verilerek ikna edildi. Ancak senetlerin karşılıksız çıkması üzerine Umut Bulut çareyi Galatasaray'ı icraya vermekte buldu.
Sarı-kırmızılı kulübe gelen icra uyarısı sonrasında ise yöneticiler şaşkına döndü. Galatasaray yönetimi ise Umut Bulut'un bu dönemde yaptığı bu tavrı unutmayacaklarını deklare ederken, "Biz babası şehit olduğu için ona yardımcı olduk, acısı azalsın diye sözleşmesini uzattık. Galatasaray'ı icraya vermesi hepimizi şaşkına uğrattı" yorumunu yaptı.
Sarı-kırmızılı kulübe gelen icra uyarısı sonrasında ise yöneticiler şaşkına döndü. Galatasaray yönetimi ise Umut Bulut'un bu dönemde yaptığı bu tavrı unutmayacaklarını deklare ederken, "Biz babası şehit olduğu için ona yardımcı olduk, acısı azalsın diye sözleşmesini uzattık. Galatasaray'ı icraya vermesi hepimizi şaşkına uğrattı" yorumunu yaptı.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
Umut Bulut, Galatasaray'ı icraya verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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