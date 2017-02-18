 Umut Bulut, Galatasaray'ı icraya verdi – Fotomaç – 18 Şubat 2017 Umut Bulut, 'ı icraya verdi" /> Umut Bulut, 'ı icraya verdi" />
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    , 'ı icraya verdi

    Umut Bulut, Galatasaray'ı icraya verdi

    'ın sezon başında Kayserispor'a verdiği , ödenmeyen transfer alacakları için Sarı-kırmızılı kulübü icraya verdi.

    'ın elden çıkarmak için uğraştığı , sezon başında Anadolu ekibine transfer olmuş ve bu sezonki alacaklarının da yarısından vazgeçmişti. Ancak Umut Bulut'un geçtiğimiz sezondan kalan 1 milyon Euro tutarındaki alacağını Galatasaray uzun süre ödemedi. Umut Bulut, 3 kez özel ricalarla Galatasaray'dan alacağını istedi. Her seferinde de senet verilerek ikna edildi. Ancak senetlerin karşılıksız çıkması üzerine Umut Bulut çareyi Galatasaray'ı icraya vermekte buldu.

    Sarı-kırmızılı kulübe gelen icra uyarısı sonrasında ise yöneticiler şaşkına döndü. Galatasaray yönetimi ise Umut Bulut'un bu dönemde yaptığı bu tavrı unutmayacaklarını deklare ederken, "Biz babası şehit olduğu için ona yardımcı olduk, acısı azalsın diye sözleşmesini uzattık. Galatasaray'ı icraya vermesi hepimizi şaşkına uğrattı" yorumunu yaptı.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:39
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