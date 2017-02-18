 Buffon'dan Tudor ve G.Saray yorumu – Fotomaç – 18 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Buffon'dan Tudor ve G.Saray yorumu

    Buffon'dan Tudor ve G.Saray yorumu

    İtalyan devi Juventus'un efsane file bekçisi Gianluigi Buffon, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor hakkında konuştu.

    Juventus'un tecrübeli kalecisi Buffon, eski takım arkadaşı Igor Tudor'la ilgili Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.

    Tudor'la birlikte oynadıkları zamanları hatırlatan Buffon "Igor çok kaliteli ve zeki bir oyuncuydu. Karakter olarak, fizik olarak, ahlak olarak örnek birisiydi. Şanssızlık yaşadı, sakatlandı. Sakatlanmasaydı daha uzun süre top oynayabilirdi" dedi.

    Tudor'un Galatasaray'ın başına geçmesiyle ilgili olarak da yorum yapan Buffon "Ona buradan mesajım var. Bizim Igor'a büyk şans diliyorum. Benim Galatasaray'ı takip etmem için bir nedenim daha var. Bütün Juventus arkanda" sözleriyle eski takım arkadaşına destek çıktı.

    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:40
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Buffon'dan Tudor ve G.Saray yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.