Buffon'dan Tudor ve G.Saray yorumu
İtalyan devi Juventus'un efsane file bekçisi Gianluigi Buffon, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor hakkında konuştu.
Juventus'un tecrübeli kalecisi Buffon, eski takım arkadaşı Igor Tudor'la ilgili Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.
Tudor'la birlikte oynadıkları zamanları hatırlatan Buffon "Igor çok kaliteli ve zeki bir oyuncuydu. Karakter olarak, fizik olarak, ahlak olarak örnek birisiydi. Şanssızlık yaşadı, sakatlandı. Sakatlanmasaydı daha uzun süre top oynayabilirdi" dedi.
Tudor'un Galatasaray'ın başına geçmesiyle ilgili olarak da yorum yapan Buffon "Ona buradan mesajım var. Bizim Igor'a büyk şans diliyorum. Benim Galatasaray'ı takip etmem için bir nedenim daha var. Bütün Juventus arkanda" sözleriyle eski takım arkadaşına destek çıktı.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:40
- Albayrak, Advocaat’a gönderme yaptı
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Hala fener'e gönderme yapıyorsunuz, gerilirsek biz zararlı çıkarız, derbide gördük
- Hayaline kavuştu
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BJK Helal Selçuk, bu konularda duyarlısın.. Geçen günde bir iyarette bulundun..
- Bruma depremi!
Toplam 1
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sneijder helal olsun tudor
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