Buffon'dan Tudor ve G.Saray yorumu

Juventus'un tecrübeli kalecisi Buffon, eski takım arkadaşı Igor Tudor'la ilgili Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.

Tudor'la birlikte oynadıkları zamanları hatırlatan Buffon "Igor çok kaliteli ve zeki bir oyuncuydu. Karakter olarak, fizik olarak, ahlak olarak örnek birisiydi. Şanssızlık yaşadı, sakatlandı. Sakatlanmasaydı daha uzun süre top oynayabilirdi" dedi.





Tudor'un Galatasaray'ın başına geçmesiyle ilgili olarak da yorum yapan Buffon "Ona buradan mesajım var. Bizim Igor'a büyk şans diliyorum. Benim Galatasaray'ı takip etmem için bir nedenim daha var. Bütün Juventus arkanda" sözleriyle eski takım arkadaşına destek çıktı.



