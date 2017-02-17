 Özkahya yönetecek – Fotomaç – 17 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Özkahya yönetecek

    Özkahya yönetecek
    'ın yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maça Halis Özkahya atandı. Sarı-kırmızılı ekip, Özkahya ile çıktığı 32 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik alırken 8 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaraylı oyuncular, bu 32 mücadelede Özkahya'dan 3 kırmızı, 74 sarı kart gördü.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Özkahya yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.