Özkahya yönetecek
Galatasaray'ın yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maça Halis Özkahya atandı. Sarı-kırmızılı ekip, Özkahya ile çıktığı 32 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik alırken 8 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaraylı oyuncular, bu 32 mücadelede Özkahya'dan 3 kırmızı, 74 sarı kart gördü.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
Özkahya yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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