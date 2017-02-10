 Ünal Aysal’ın hakkı – Fotomaç – 10 Şubat 2017 Ünal Aysal’ın hakkı" /> Ünal Aysal’ın hakkı" />
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    10 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’ın hakkı

    Ünal Aysal’ın hakkı

    Başkan adayı olmayı kesinlikle düşünmediğini ifade eden , Aysal’a destek verdi: başkan adayı olabilir, bu onun hakkı.

    'ın efsanevi başkanları arasına adını yazdıran Faruk Süren, gelecek sene Mayıs ayında yapılacak kongrede aday olmayı düşünmediğini ifade etti. Kongre hazırlığı yaptığı belirtilen Ünal Aysal'ın yeniden aday olabileceğini kaydeden Süren, "Gerçekten önümüzde uzun bir zaman var ve 1 sene içerisinde neler olur bilemeyiz. Aysal ile sık sık görüşüyoruz doğru ama şartlara bakmak lazım, olayların ne şekilde cereyan edeceğini iyi izlemek lazım. başkan adayı olabilir, bu onun hakkı. Geçmişte yaşadığı büyük başarılar var tenkit edildiği dönemler de var" dedi.

    DERİN G.SARAY İSTER
    "Ben yeniden başkanlığı asla düşünemem, derin Galatasaraylılar beni istemez ama Ünal Aysal'ı isterler, destek verebilirler çünkü Aysal gerçekten bazı yanlışları da olsa çok başarılı bir yöneticiydi" diyen Süren, kulübün içinde bulunduğu durumun kendisini üzdüğünü de ifade etti.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:31
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