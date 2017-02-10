Ünal Aysal’ın hakkı
Başkan adayı olmayı kesinlikle düşünmediğini ifade eden Faruk Süren, Aysal’a destek verdi: Ünal Aysal başkan adayı olabilir, bu onun hakkı.
Galatasaray'ın efsanevi başkanları arasına adını yazdıran Faruk Süren, gelecek sene Mayıs ayında yapılacak kongrede aday olmayı düşünmediğini ifade etti. Kongre hazırlığı yaptığı belirtilen Ünal Aysal'ın yeniden aday olabileceğini kaydeden Süren, "Gerçekten önümüzde uzun bir zaman var ve 1 sene içerisinde neler olur bilemeyiz. Aysal ile sık sık görüşüyoruz doğru ama şartlara bakmak lazım, olayların ne şekilde cereyan edeceğini iyi izlemek lazım. Ünal Aysal başkan adayı olabilir, bu onun hakkı. Geçmişte yaşadığı büyük başarılar var tenkit edildiği dönemler de var" dedi.
DERİN G.SARAY İSTER
"Ben yeniden başkanlığı asla düşünemem, derin Galatasaraylılar beni istemez ama Ünal Aysal'ı isterler, destek verebilirler çünkü Aysal gerçekten bazı yanlışları da olsa çok başarılı bir yöneticiydi" diyen Süren, kulübün içinde bulunduğu durumun kendisini üzdüğünü de ifade etti.
DERİN G.SARAY İSTER
"Ben yeniden başkanlığı asla düşünemem, derin Galatasaraylılar beni istemez ama Ünal Aysal'ı isterler, destek verebilirler çünkü Aysal gerçekten bazı yanlışları da olsa çok başarılı bir yöneticiydi" diyen Süren, kulübün içinde bulunduğu durumun kendisini üzdüğünü de ifade etti.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sahada olan sahada kalır
Toplam 1
Yorum
TFF_ arkadaşının emeğini çalıyorsun böyle arkadaşlık olur mu ?
- 3-4-3 sonum olur!
Toplam 1
Yorum
ah be hoca ah adam sistemi bile bilmiyor o sistemin amacı kanat forvetler geri gelmesin diye onların boşluğunu kalabalık ortasaha ve 3 stoperle kapatmak!
- Caner'i göndermekle iyi ettim
Toplam 1
Yorum
swe aziz yıldırım bu kadar komplike bir cümle kuramaz
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