 ''Tribüne oynamadım'' – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    ''Tribüne oynamadım''

    ''Tribüne oynamadım''

    , “Hiç tribüne oynayan bir oyuncu olmadım. Hoca ne görev verirse onu yapmak için sahaya çıktım” dedi.

    'da 10. yılını geride bırakan Hakan Balta, kulüp dergisine konuştu. Saha içinde sakinliğiyle tanınan oyuncu, "Bunun bir spor olduğu her daim aklımın bir köşesinde. Önemli insanlarız birçok kimse için. Milli takım ve Galatasaray'da forma giyiyoruz. Bunun bilincinde hareket ediyorum" dedi.

    YAPIMI DEĞİŞTİRMEM
    Hiçbir zaman tribünlere oynayan bir futbolcu olmadığını da belirten Hakan Balta, "Hoca ne görev verirse onu yapmak için sahaya çıktım. Genelde taraftarın sevdiği futbolcu tipi bu olabilir. Ben hiçbir zaman saha dışındaki yapımı saha içi için değiştirmedim" ifadelerini kullandı.

    STOPERDE TECRÜBE DE GEREKLİ
    12-13 yaşlarından itibaren dörtlü savunma içinde ve kenarda oynadığını söyleyen Balta, "O yüzden pozisyona adapte olma avantajım vardı. Stoperde tecrübeye de ihtiyaç var. Eskiden maçtan sonra bir maç daha oynayacak durumda olurdum. Zaman fiziği yıpratıyor. Şimdi ise tecrübe ve rahatlık var" diye konuştu.

    SESSİZİM ANCAK!..
    Hakan, "Sessiz ve sakin görüntüm olabilir ama takım içinde yaşananları kimse bilemez. Taktikle, kafayla kazanacağınız maçlar olduğu gibi mücadele ile kazanacağınız maçlar da vardır... Futbolu iyi bilmek lazım" dedi.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:58
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