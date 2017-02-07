''Tribüne oynamadım''
Hakan Balta, “Hiç tribüne oynayan bir oyuncu olmadım. Hoca ne görev verirse onu yapmak için sahaya çıktım” dedi.
YAPIMI DEĞİŞTİRMEM
Hiçbir zaman tribünlere oynayan bir futbolcu olmadığını da belirten Hakan Balta, "Hoca ne görev verirse onu yapmak için sahaya çıktım. Genelde taraftarın sevdiği futbolcu tipi bu olabilir. Ben hiçbir zaman saha dışındaki yapımı saha içi için değiştirmedim" ifadelerini kullandı.
STOPERDE TECRÜBE DE GEREKLİ
12-13 yaşlarından itibaren dörtlü savunma içinde ve kenarda oynadığını söyleyen Balta, "O yüzden pozisyona adapte olma avantajım vardı. Stoperde tecrübeye de ihtiyaç var. Eskiden maçtan sonra bir maç daha oynayacak durumda olurdum. Zaman fiziği yıpratıyor. Şimdi ise tecrübe ve rahatlık var" diye konuştu.
SESSİZİM ANCAK!..
Hakan, "Sessiz ve sakin görüntüm olabilir ama takım içinde yaşananları kimse bilemez. Taktikle, kafayla kazanacağınız maçlar olduğu gibi mücadele ile kazanacağınız maçlar da vardır... Futbolu iyi bilmek lazım" dedi.
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:58
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Toplam 57
Yorum
takyanoz Bırakın tantanayı, bende Beşiktaş'lıyım, Volkanı da Fener'ide sevmem ama şu açıklamada yanlış göremiyorum.
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Toplam 38
Yorum
Normal Bacak kırması değil, sadece adalet istiyoruz. Hakemler bunu sağlayamıyorsa bıraksınlar bu işi.
- Pascal Nouma’dan Van Persie'ye gönderme
Toplam 2
Yorum
gereksiz bir açıklama olmuş çünkü maalesef rakip bunu anlayacak kapasitede değil. bir tane fbli bile çıkıp bjk haklı demedi. yanlışı savunmaktan zevk alıyorlar çünkü
''Tribüne oynamadım'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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