 Sneijder’de umut ışığı – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    ’de umut ışığı

    Sneijder’de umut ışığı
    'da gözler sakatlarda... Selçuk ve Sneijder'in sağ üst ön adale grubunda zorlanma, Carole'un ise sağ ayak bileğinde dış yan bağ zedelenmesi ile ödem tespit edilirken, Sneijder'in sakatlığının üst ön adale grubunda olması nedeniyle dönüşünün erkene çekilebileceği belirtildi.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:20
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