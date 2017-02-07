Kayseri stresi!
Takımın moralinin bozuk olması ve sakatlıklar nedeniyle Hollandalı teknik adam plan yapmakta zorlanırken Selçuk ve Sneijder’in yokluğuna çare arıyor.
GÖZLER 10 NUMARADA
İşte Kayseri maçı öncesi Riekerink'i kara kara düşündüren sorunlar ve Hollandalı hocanın bu sorunlara bulduğu çözümler:
-Muslera oynayacak mı; şüpheli... Sağlık ekibi riske edilmesini istemezse kale yine Cenk Gönen'in olabilir.
-Başakşehir maçı öncesinde sakatlanan ama buna rağmen kendisini feda ederek sahaya çıkan Ahmet Çalık'ın durumu netleşmedi. Forma Hakan -Balta'ya gidebilir.
-Ayak bileğinden sakat olan Carole'un az da olsa maça yetişme ihtimali bulunuyor. Oynamama ihtimaline karşılık sol bek için Linnes hazırlanıyor.
-Selçuk İnan yok. Tolga Ciğerci'nin sakatlığı geçti ama Başakşehir maçında yine kadroya alınmadı. Maç gününe kadar durumu netleşmezse genç Birhan kadroda olabilir.
-Ön liberoda bir tık daha iyi görünen Josue, sakat Sneijder'in yerinde oynayabilir.
-Ayrıca Selçuk, Sneijder ve Tolga'nın yokluğunda Riekerink, Josue'yi De Jong'un yanına çekip Bruma'yı sürpriz bir şekilde 10 numara oynatabilir.
-Bruma 10 numara oynarsa Rodrigues, Yasin ile birlikte kanatlarda forma bulacak.
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:36
- Volkan Demirel: "Güzel statları var ama..."
Toplam 57
Yorum
takyanoz Bırakın tantanayı, bende Beşiktaş'lıyım, Volkanı da Fener'ide sevmem ama şu açıklamada yanlış göremiyorum.
- Tosic'in karısından Van Persie'ye küfür
Toplam 38
Yorum
Normal Bacak kırması değil, sadece adalet istiyoruz. Hakemler bunu sağlayamıyorsa bıraksınlar bu işi.
- Pascal Nouma’dan Van Persie'ye gönderme
Toplam 2
Yorum
gereksiz bir açıklama olmuş çünkü maalesef rakip bunu anlayacak kapasitede değil. bir tane fbli bile çıkıp bjk haklı demedi. yanlışı savunmaktan zevk alıyorlar çünkü
Kayseri stresi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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