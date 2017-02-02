Poldi'ye zam müjdesi!
Bir yıl daha sözleşmesi olan Alman yıldız için “Ona şimdiden özel bir şeyler yapacağız” diyen Nazifoğlu, Başakşehir’in transferi Adebayor için de konuştu: Bize önerdiler ama istemedik.
Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu, gündemdeki konuları, transferleri, gelecek yılki planlamaları değerlendirdi. Radyospor'a konuşan Nazifoğlu, gündeminin ilk sırasına Japonya'ya gideceği konuşulan Podolski'yi aldı. 31 yaşındaki oyuncunun Japonya'da transfer sona erene kadar ayrılma ihtimali olduğunu belirten Nazifoğlu, "Onunla toplantı yaptık; açık açık konuştuk. O da iyi bir Galatasaraylı. Bence yıl sonuna kadar devam edeceğiz. 1 yıl daha sözleşmesi var. Ona şimdiden özel bir şeyler yapacağız" diyerek Alman oyuncuyla daha yüksek bir ücret üzerinden yeni sözleşme yapılacağı mesajını verdi.
Poldi çapında bir oyuncu bulamadıklarının da altını çizen Nazifoğlu, Bruma ile de nikah tazeleneceğini şu sözlerle anlattı: "Kendisi oğlum gibi. Çok güzel bir diyaloğumuz var. Menajerler aracılığıyla İngilizlerden teklif geldi. Burada mutlu. Futbolu Galatasaray'da bırakacağını düşünüyorum. Menajeri gelecek, oturup konuşacağız."
Fernando Muslera'ya da ayrı bir parantez açarak Urguaylı eldivenin ileride kulüpte yönetici olmasını istediğini belirten sarı-kırmızılı yönetici, "Muslera'nın futbolu burada bırakıp, idari kadroda olmasını isterim. Bayrağı bizden alıp devam etmeleri gerekiyor" ifadesini kullandı.
'BELKİ İYİ TEKLİF ALIR!'
Sarı-kırmızılı idareci zaman zaman eleştirilen teknik direktör Rikerink için de şu yorumu yaptı: "Hangi hocanın yeri garanti. Sezon sonuna kadar çalışacağız. Tabii ki duruma göre oturacağız, konuşacağız. Belki hoca daha iyi bir yerden teklif alacak."
KUPANIN FAVORİSİ BİZİZ
Kupada karşılaşacakları Başakşehir maç için kendilerinin favori olduğunu belirten Nazifoğlu, rakibin yeni transferi Adebayor'un daha önce kendilerine önerildiğini şöyle açıkladı: Kendisi 1-2 kez teklif edildi. Ancak biz Adebayor'a sıcak bakmadık."
TAKIM KENETLENDİ
Levent Nazifoğlu, takımın havasıyla ilgili de bilgi verdi. Herkesin iyi anlaştığını söyleyen Nasifoğlu, "Hedefe kilitlenmiş bir G.Saray var. Kamplarda ilk geldiğim zamanlarda yemek yeniyordu. Herkes odasına çekilirdi. Fakat şimdi arkadaşlık ortamı var" dedi.
Poldi çapında bir oyuncu bulamadıklarının da altını çizen Nazifoğlu, Bruma ile de nikah tazeleneceğini şu sözlerle anlattı: "Kendisi oğlum gibi. Çok güzel bir diyaloğumuz var. Menajerler aracılığıyla İngilizlerden teklif geldi. Burada mutlu. Futbolu Galatasaray'da bırakacağını düşünüyorum. Menajeri gelecek, oturup konuşacağız."
Fernando Muslera'ya da ayrı bir parantez açarak Urguaylı eldivenin ileride kulüpte yönetici olmasını istediğini belirten sarı-kırmızılı yönetici, "Muslera'nın futbolu burada bırakıp, idari kadroda olmasını isterim. Bayrağı bizden alıp devam etmeleri gerekiyor" ifadesini kullandı.
'BELKİ İYİ TEKLİF ALIR!'
Sarı-kırmızılı idareci zaman zaman eleştirilen teknik direktör Rikerink için de şu yorumu yaptı: "Hangi hocanın yeri garanti. Sezon sonuna kadar çalışacağız. Tabii ki duruma göre oturacağız, konuşacağız. Belki hoca daha iyi bir yerden teklif alacak."
KUPANIN FAVORİSİ BİZİZ
Kupada karşılaşacakları Başakşehir maç için kendilerinin favori olduğunu belirten Nazifoğlu, rakibin yeni transferi Adebayor'un daha önce kendilerine önerildiğini şöyle açıkladı: Kendisi 1-2 kez teklif edildi. Ancak biz Adebayor'a sıcak bakmadık."
TAKIM KENETLENDİ
Levent Nazifoğlu, takımın havasıyla ilgili de bilgi verdi. Herkesin iyi anlaştığını söyleyen Nasifoğlu, "Hedefe kilitlenmiş bir G.Saray var. Kamplarda ilk geldiğim zamanlarda yemek yeniyordu. Herkes odasına çekilirdi. Fakat şimdi arkadaşlık ortamı var" dedi.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
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