 Hamit Altıntop Bundesliga'da! – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    'da!

    Hamit Altıntop Bundesliga'da!

    takımlarından , ile yollarını ayıran 'u transfer ettiğini açıkladı. 34 yaşındaki oyuncu 6 sezon aranın ardından yeniden Bundesliga'ya dönmüş oldu.

    Alman kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

    'in teknik direktörü Torsten Frings, Hamit Altıntop gibi tecrübeli bir futbolcunun takıma katılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Hamit'in, imkansız gibi görünen ligde kalma mücadelemize formamızı giyerek destek olmasından dolayı mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

    Hamit ise temsilcisinin ligde kalmak adına yeterli tecrübeye sahip olduğunu belirterek "Önümüzde, elimizden geleni yapacağımız 16 maç daha var." ifadesini kullandı.

    Bundesliga'da 2003-2007'de Schalke 04, 2007-2011'de Bayern Münih forması giyen Hamit, 'a transferinden önce de 2011-2012 sezonunda İspanya'nın Real Madrid takımında oynamıştı.

    Darmstadt 98, Bundesliga'da 18 hafta sonunda 9 puanla son sırada yer alıyor.



    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:19
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