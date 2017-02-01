Bundesliga takımlarından Darmstadt 98, Galatasaray ile yollarını ayıran Hamit Altıntop'u transfer ettiğini açıkladı. 34 yaşındaki oyuncu 6 sezon aranın ardından yeniden Bundesliga'ya dönmüş oldu.
Alman kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Hamit Altıntop ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Darmstadt 98'in teknik direktörü Torsten Frings, Hamit Altıntop gibi tecrübeli bir futbolcunun takıma katılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Hamit'in, imkansız gibi görünen ligde kalma mücadelemize formamızı giyerek destek olmasından dolayı mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.
Hamit ise Bundesliga temsilcisinin ligde kalmak adına yeterli tecrübeye sahip olduğunu belirterek "Önümüzde, elimizden geleni yapacağımız 16 maç daha var." ifadesini kullandı.
Bundesliga'da 2003-2007'de Schalke 04, 2007-2011'de Bayern Münih forması giyen Hamit, Galatasaray'a transferinden önce de 2011-2012 sezonunda İspanya'nın Real Madrid takımında oynamıştı.
Darmstadt 98, Bundesliga'da 18 hafta sonunda 9 puanla son sırada yer alıyor.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:19
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
Hamit Altıntop Bundesliga'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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