Sıra Başakşehir’de

Karabük yenilgisinin ardından kupadaki 24Erzincan ve ligdeki Akhisar maçlarını farklı geçen Galatasaray gözünü şimdi de Başakşehir'e dikti. Adını çeyrek finale yazdırmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, hafta sonunda oynanacak karşılaşmaya kilitlenirken yönetici Levent Nazifoğlu da Başakşehir eşleşmesi için, "İki kaliteli takım karşı karşıya gelecek. Kupada şampiyon olmak istiyorsak kazanmamız lazım" dedi.