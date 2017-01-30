 Sıra Başakşehir’de – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Sıra Başakşehir’de

    Sıra Başakşehir’de
    Karabük yenilgisinin ardından kupadaki 24Erzincan ve ligdeki Akhisar maçlarını farklı geçen Galatasaray gözünü şimdi de Başakşehir'e dikti. Adını çeyrek finale yazdırmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, hafta sonunda oynanacak karşılaşmaya kilitlenirken yönetici Levent Nazifoğlu da Başakşehir eşleşmesi için, "İki kaliteli takım karşı karşıya gelecek. Kupada şampiyon olmak istiyorsak kazanmamız lazım" dedi.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:43
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