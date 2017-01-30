Sıra Başakşehir’de
Karabük yenilgisinin ardından kupadaki 24Erzincan ve ligdeki Akhisar maçlarını farklı geçen Galatasaray gözünü şimdi de Başakşehir'e dikti. Adını çeyrek finale yazdırmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, hafta sonunda oynanacak karşılaşmaya kilitlenirken yönetici Levent Nazifoğlu da Başakşehir eşleşmesi için, "İki kaliteli takım karşı karşıya gelecek. Kupada şampiyon olmak istiyorsak kazanmamız lazım" dedi.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
Sıra Başakşehir’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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