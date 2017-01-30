Rekabet güzel
Uzun sakatlığının ardından Akhisar maçında sahalara dönen ve bir de gol atan Sinan Gümüş, ilk 11'e girmek için çok çalıştığını söyledi. Kanatlarda ciddi rakipleri bulunan genç oyuncu, "Rekabet güzeldir. Rekabet olursa oyuncu da kendini geliştirir. Bu yüzden kim olursa olsun bizim bir hedefimiz var. Biz bir takımız. Ben oynarsam Garry oynarsa, Bruma oynarsa bu camia için yararlı oluruz. Çünkü biz bir takım olarak hedefe varırız" diye konuştu.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
Rekabet güzel haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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