Rekabet güzel

Uzun sakatlığının ardından Akhisar maçında sahalara dönen ve bir de gol atan Sinan Gümüş, ilk 11'e girmek için çok çalıştığını söyledi. Kanatlarda ciddi rakipleri bulunan genç oyuncu, "Rekabet güzeldir. Rekabet olursa oyuncu da kendini geliştirir. Bu yüzden kim olursa olsun bizim bir hedefimiz var. Biz bir takımız. Ben oynarsam Garry oynarsa, Bruma oynarsa bu camia için yararlı oluruz. Çünkü biz bir takım olarak hedefe varırız" diye konuştu.