Kanatlar pır pır
Galatasaray, Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup ederken son haftaların başarılı isimleri Yasin ve Bruma yine sahnedeydi.
Bruma müthiş oyununu 2 nefis golle süslerken Yasin de 1 golle skora etki etti. Yasin bu sezon ligde toplamda 9 gole ulaşırken 1 de asisti bulunuyor. Bruma ise ligde 7 gol attı. Ayrıca 5 de asisti var. 22 yaşındaki oyuncu kupada da 3 gol pası verdi.
Armindo Bruma 7 gol 8 asistle 15 gole katkıda bulunurken, Yasin Öztekin de 10 gol, 1 asist ile 11 gole katkı sağladı.
Armindo Bruma 7 gol 8 asistle 15 gole katkıda bulunurken, Yasin Öztekin de 10 gol, 1 asist ile 11 gole katkı sağladı.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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