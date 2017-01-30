 Kanatlar pır pır – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Kanatlar pır pır

    Kanatlar pır pır

    , Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup ederken son haftaların başarılı isimleri Yasin ve yine sahnedeydi.

    müthiş oyununu 2 nefis golle süslerken Yasin de 1 golle skora etki etti. Yasin bu sezon ligde toplamda 9 gole ulaşırken 1 de asisti bulunuyor. Bruma ise ligde 7 gol attı. Ayrıca 5 de asisti var. 22 yaşındaki oyuncu kupada da 3 gol pası verdi.

    Armindo Bruma 7 gol 8 asistle 15 gole katkıda bulunurken, de 10 gol, 1 asist ile 11 gole katkı sağladı.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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