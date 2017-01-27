Bruma’ya özel ceza!

Kupa maçında oyundan alınmasına tepki gösteren Portekizli futbolcu, Akhisar maçında yedek soyunacak

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 24Erzincan karşılaşmasında oyundan alınmasına tepki gösteren Bruma'nın bu hareketi cezasız kalmayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink'in, Portekizli futbolcuyu Akhisar ile oynanacak karşılaşmada kulübeye çekeceği öğrenildi. Öğrencisine kızgın olan Hollandalı teknik adamın, idmanlarda sol kanatta Garry Rodrigues, sağda da Yasin Öztekin'i oynattığı ifade edildi. Bu arada yönetime her fırsatta Premier Lig'e gitmek istediğini ileten Bruma için Tottenham'dan transfer teklifi geldiği iddia edilmişti. Sarı-kırmızılı yönetimin ise bu teklifi kabul etmediği ileri sürülmüştü.