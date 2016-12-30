Aslan'a 2017 model forvet
Sigthorsson’un sözleşmesini fesheden Poldi’yi ise Çin’e satmayı planlayan Galatasaray’ın yeni golcü adayları; Oumar Niasse ve Edu Vargas
Sezonun ilk yarısını kupa şoku ile bitiren Cimbom'da gözler transfere çevrildi. Yeni futbolcu alabilmesi için önce oyuncu göndermesi gereken yönetim, Lukas Podolski için Çin'in Beijing Gouan takımından gelen teklife kilitlendi. 3 yılda 27 milyon euro kazanma fırsatı yakalayan Alman yıldızın, Çin'de kendi markalı ürünlerini de satmayı planladığı ve gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Lukas'tan 7 milyon euro bonservis bedeli bekleyen yönetim, Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesini ise dün akşam resmen feshetti.
SÜRPRİZ İSİMLER DE VAR
Kolbeinn'i gönderen, Podolski'yi de değerini bulması halinde satacak olan Galatasaray yönetimi, forvette açılacak 2 kişilik kontenjanı en az bir kaliteli golcü ile takviye etmeyi planlıyor. Bir süredir görüşülen Everton'ın 26 yaşındaki forveti Oumar Niasse ve Hoffenheim'ın 27 yaşındaki golcüsü Edu Vargas için pazarlıklarda önemli mesafe alındığı dile getirildi. Yönetimin sürpriz isimlerle de temasta olduğu ifade ediliyor.
SÜRPRİZ İSİMLER DE VAR
Kolbeinn'i gönderen, Podolski'yi de değerini bulması halinde satacak olan Galatasaray yönetimi, forvette açılacak 2 kişilik kontenjanı en az bir kaliteli golcü ile takviye etmeyi planlıyor. Bir süredir görüşülen Everton'ın 26 yaşındaki forveti Oumar Niasse ve Hoffenheim'ın 27 yaşındaki golcüsü Edu Vargas için pazarlıklarda önemli mesafe alındığı dile getirildi. Yönetimin sürpriz isimlerle de temasta olduğu ifade ediliyor.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Mehmet Ekici'yi satmayın"
Toplam 22
Yorum
EKO BENCE TAKIMDA KALMALI DAHA İYİSİ VARSA ALINMALI YOKSA NİYE SATILSIN ŞİMDİDEN UZATIN SÖZLEŞMEYİ. BAŞKA BİR OYUNCUYA TEKLİF VAR MI? Bİ BAKIN İSTERSENİZ
- G.Saray'da yaprak dökümü sürüyor
Toplam 10
Yorum
db Masallah devamida gelir isallah. Ha gayret Yasin ve Sabri yide bekliyoruz.
- Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi
Toplam 30
Yorum
Sançev Bu kim ya Sinan Tolga para mesi mi bu ya bu adama dur demek lazım
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