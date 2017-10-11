Futbol endüstrisinin aktörleri ve antrenörler Antalya'da buluşacak

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Başkanı İsmail Dilber, organizasyona ilişkin kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, çeşitli ülkelerde çalışmak isteyen futbol antrenörlerinin, üç yılda bir yapılan söz konusu seminere katılmak zorunda olduğunu söyledi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) bu konuyu çok önemsediğine işaret eden Dilber, eğitimde 15 saati doldurmayan antrenörlerin çalışma sürelerinin üç yıl askıya alındığını dile getirdi.

Organizasyonla ilgili ciddi hazırlık içerisinde olduklarını vurgulayan Dilber, ülke futboluna katkıda bulunmaları halinde mutlu olacaklarını ifade etti.

FIFEX Etkinlik Koordinatörü Alper Akalın da pro-lisans eğitim semineri paralelinde organizasyonu gerçekleştireceklerini, etkinliğin futbol endüstrisinin aktörlerini bir araya getireceğini bildirdi.



PLAZALARIN VE YEŞİL SAHALARIN EFSANELERİ KARŞILAŞACAK

Türkiye'de son 10 yılda futbol ekonomisinin beş kat arttığını aktaran Akalın, ülkenin bu alandaki Avrupa sıralamasında altıncılıktan daha üst noktalara çıkacağına inandıklarını ifade etti.

Akalın, etkinlikte "Futbol Endüstrisi Ödülleri"ni de dağıtacaklarını, "plazalar ile yeşil sahaların efsaneleri"ni karşı karşıya getirmeyi de planladıklarını kaydetti.

TÜFAD Onursal Başkanı Özkan Sümer ise "Ülkemizde futbolun niteliksel bir değer kazanmasına şiddetle ihtiyaç var. Bunu gözeten TÜFAD, araştırmalarında ve hazırlıklarında niteliği ortaya çıkarabilecek yeterlilikte bir organizasyon hazırlığı içerisinde." dedi.

Toplantıya katılan pro-lisans antrenörleri Mehmet Özdilek, Ali Gültiken ve Ergün Penbe ile konuk Ünal Karaman, A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Tınaz Tırpan da söz konusu organizasyonun önemine değindi.

TÜFAD ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Belek'te tertiplenecek seminere, değişik ülkelerden 2 binden fazla antrenörün katılması bekleniyor. Seminerin paralelinde ülkedeki 5 milyar liralık futbol ekonomisine yön veren kurum ve kuruluşların FIFEX çatısı altında buluşması öngörülüyor.