NORVEÇ, SAN MARİNO'YU DAĞITTI!
Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Norveç, deplasmanda San Marino'yu 8-0 mağlup etti.
Norveç'in gollerini Henriksen, King (2), Elyounoussi (3), Selnaes ve Martin Linnes kaydetti.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:36
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ALTIN JENERASYON!
Toplam 3
Yorum
Varsayalım İsmail Bu genç oyuncuların ligde de fırsat bulması onların gelişimi açısından çok faydalı olacaktır
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ÜNLÜ TEKNİK ADAMLA YOLLAR AYRILDI
Toplam 10
Yorum
Cemaleddin Tarih bunu yazar Fenerin avarajcısı.
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PFDK KARARINI AÇIKLADI!
Toplam 10
Yorum
Fbli Utanmadan ceza veriyolar bide birde utanmadan rakip futbolcu ya ciddi faulü yazıyorlar gülermisin ağlarmısın
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