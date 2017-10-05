 NORVEÇ, SAN MARİNO'YU DAĞITTI! – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    NORVEÇ, SAN MARİNO'YU DAĞITTI!

    NORVEÇ, SAN MARİNO'YU DAĞITTI!

    Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Norveç, deplasmanda San Marino'yu 8-0 mağlup etti.

    Norveç'in gollerini Henriksen, King (2), Elyounoussi (3), Selnaes ve Martin kaydetti.

    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:36
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