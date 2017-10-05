 Allardyce: Türkiye’nin teklifini reddettim – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    Allardyce: Türkiye’nin teklifini reddettim

    Allardyce: Türkiye’nin teklifini reddettim
    İngiliz teknik direktör , fatih terim'le yolların ayrılmasının ardından türkiye'den teklif aldığını söyledi. ada basınına konuşan 62 yaşındaki hoca, "ancak teklifi reddettim. hayatım futbol konuşmakla geçtiği için şu anda futbolu özlemiyorum" açıklamasında bulundu.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:05
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