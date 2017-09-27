 İŞTE TERİM'İN İSTEDİĞİ RAKAM... – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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HEPSİ
    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    İŞTE TERİM'İN İSTEDİĞİ RAKAM...

    İŞTE TERİM'İN İSTEDİĞİ RAKAM...

    Bir süredir boşta olan 'in İran'ın İstiklal Kulübü'yle görüştüğü ve 4 milyon euro talep ettiği ortaya çıktı.

    İran'ın İstiklal Kulübü'nün temsilcisi Emir Sultani, 'le İstanbul'da görüşerek teknik direktörlük görevi için kendisine resmi teklif yaptıklarını söyledi.

    'TALEPLERDE BULUNDU' DEMİŞTİ
    Terim'le İstanbul'daki evinde bir araya geldiklerini söyleyen Sultani, "Fatih Terim tekliften memnuniyet duydu ve doğal olarak bazı taleplerde bulundu. Bunları yönetim kurulumuza ilettik. Terim dünyanın en iyi Müslüman teknik direktörü. Terim için yüksek ücret ödemeyi göze aldık. Bu parayı, tanıtım gelirleri ve G.Saray ve Türk takımlarıyla yapılacak maçlarla temin edebiliriz" diye konuştu.

    FATİH HOCA 4 MİLYON EURO İSTEDİ
    İki tarafın görüşmelerinde konuşulan ücretin yıllık 4 milyon euro olduğu öğrenildi. Terim'in ilerleyen günlerde kesin kararını İran ekibine ileteceği belirtildi.
    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:19
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