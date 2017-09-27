İŞTE TERİM'İN İSTEDİĞİ RAKAM...
Bir süredir boşta olan Fatih Terim'in İran'ın İstiklal Kulübü'yle görüştüğü ve 4 milyon euro talep ettiği ortaya çıktı.
'TALEPLERDE BULUNDU' DEMİŞTİ
Terim'le İstanbul'daki evinde bir araya geldiklerini söyleyen Sultani, "Fatih Terim tekliften memnuniyet duydu ve doğal olarak bazı taleplerde bulundu. Bunları yönetim kurulumuza ilettik. Terim dünyanın en iyi Müslüman teknik direktörü. Terim için yüksek ücret ödemeyi göze aldık. Bu parayı, tanıtım gelirleri ve G.Saray ve Türk takımlarıyla yapılacak maçlarla temin edebiliriz" diye konuştu.
FATİH HOCA 4 MİLYON EURO İSTEDİ
İki tarafın görüşmelerinde konuşulan ücretin yıllık 4 milyon euro olduğu öğrenildi. Terim'in ilerleyen günlerde kesin kararını İran ekibine ileteceği belirtildi.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:19
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Janssen'e sert eleştiri
Toplam 28
Yorum
MERETO TıııııııııııııııııııııııııııııırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrT KINCAL TIRT
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ORMAN'DAN 'MÜSLÜMAN TAKIM' AÇIKLAMASI
Toplam 14
Yorum
Aslan TAM TEBRIK EDECEKTIMKI BU SÖZDEN SONRA HADI ORADAN DIYEBILIRIM TAKIM COGU GAYRI MÜSLÜM LAFA BAK HIZAYA GEL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ORMAN'DAN 'MÜSLÜMAN TAKIM' AÇIKLAMASI
Toplam 14
Yorum
VEYSEL DÖNMEZ BU ÜLKEDE SAF MÜSLÜMAN OLMAK TÜRK OLMAK NEDEN HAD SAFHADA TEPKİ KOYUYORLAR ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ
İŞTE TERİM'İN İSTEDİĞİ RAKAM... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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