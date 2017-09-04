Raul Meireles geri dönüyor...

Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 4 yıl mücadele ettikten sonra 2015-16 sezonu sonunda Sarı-Lacivertli ekiple yollarını ayıran Raul Meireles hiçbir takımla anlaşamamıştı.



2016-17 sezonunu pas geçen Portekizli futbolcunun, kariyerini noktalaması öngörülüyordu.



Futbol yaşantısının büyük kısmını İngiltere'de geçiren 34 yaşındaki orta saha oyuncusuna sürpriz bir teklif geldi.



Serie A ekibi Cagliari'nin, Meireles'i kadrosuna katmayı planladığı ileri sürüldü.



Çizme basınından Tuttosport, transfer dönemi sona erdiği için bonservisi elinde olan oyunculara yönelen İtalyan takımının, Portekizli futbolcuyla resmi temaslara başladığını yazdı.