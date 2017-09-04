 Raul Meireles geri dönüyor... – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    geri dönüyor...

    Raul Meireles geri dönüyor...

    Geçtiğimiz sezonu kulüpsüz geçiren 'nin Portekizli eski futbolcusucu , futbola geri dönüyor.

    Süper Lig'de formasıyla 4 yıl mücadele ettikten sonra 2015-16 sezonu sonunda Sarı-Lacivertli ekiple yollarını ayıran hiçbir takımla anlaşamamıştı.

    2016-17 sezonunu pas geçen Portekizli futbolcunun, kariyerini noktalaması öngörülüyordu.

    Futbol yaşantısının büyük kısmını İngiltere'de geçiren 34 yaşındaki orta saha oyuncusuna sürpriz bir teklif geldi.

    Serie A ekibi Cagliari'nin, Meireles'i kadrosuna katmayı planladığı ileri sürüldü.

    Çizme basınından Tuttosport, transfer dönemi sona erdiği için bonservisi elinde olan oyunculara yönelen İtalyan takımının, Portekizli futbolcuyla resmi temaslara başladığını yazdı.

    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:32
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