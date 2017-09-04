Raul Meireles geri dönüyor...
Geçtiğimiz sezonu kulüpsüz geçiren Fenerbahçe'nin Portekizli eski futbolcusucu Raul Meireles, futbola geri dönüyor.
Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 4 yıl mücadele ettikten sonra 2015-16 sezonu sonunda Sarı-Lacivertli ekiple yollarını ayıran Raul Meireles hiçbir takımla anlaşamamıştı.
2016-17 sezonunu pas geçen Portekizli futbolcunun, kariyerini noktalaması öngörülüyordu.
Futbol yaşantısının büyük kısmını İngiltere'de geçiren 34 yaşındaki orta saha oyuncusuna sürpriz bir teklif geldi.
Serie A ekibi Cagliari'nin, Meireles'i kadrosuna katmayı planladığı ileri sürüldü.
Çizme basınından Tuttosport, transfer dönemi sona erdiği için bonservisi elinde olan oyunculara yönelen İtalyan takımının, Portekizli futbolcuyla resmi temaslara başladığını yazdı.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:32
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Arda Fener'e gidecek
Toplam 53
Yorum
SALGIN VEBA GİBİ..
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Türkiye’nin en iyisiyiz!
Toplam 26
Yorum
savaş SAYIN BAŞKANIN AKLI GEÇEN SENEDE KALMIŞ.TÜM TAKIMLAR YENİLENDİ.ÖZELLİKLE GS.ÇOK KOŞAN MÜCADELECİ TAKIM OYUNU OYNAYAN OYUNCULAR VAR.BJK YOK.
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Senin suçun yok
Toplam 11
Yorum
FENERLİ KOYBAŞI ŞENER TOPAL OZAN MİLLİ TAKIMDA DA REZİL BİR OYUN ORTAYA KOYDULAR.
Raul Meireles geri dönüyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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