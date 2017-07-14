Malatyaspor USA'dan transfer
Amerika’da yaşayan Malatyalılar tarafından kurulan ve bu yıl Amerika Cosmopolitan 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Malatyaspor USA takımı, önemli transferlere imza atmaya devam ediyor.
Yönetimi ağırlıklı olarak Malatyalı iş adamlarından oluşan Malatyaspor USA takımı Süper Lig'in yeni ekibi Yeni Malatyaspor'a pilot takım olma hedefiyle yola çıktı.
"Umarım burada birlikte güzel işlere imza atacağız"
Malatyaspor USA Kulüp Başkanı Teoman Mutlu, bu yıl ligde iddialı olduklarını ve bunun içinde iddialı bir takım kuracaklarını ifade etti. Son olarak kadrolarına Engin Baytar'ı dahil ettiklerini belirten Mutlu, "İyi bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. Daha öncede söyledim, çok ses getirecek transferler yapmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda Ümit Karan'ı takımımızın başına getirdik. Bugün de Engin Baytar'ı transfer ettik. Umarım burada birlikte güzel işlere imza atacağız" dedi.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:54
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Gözyaşlarıyla uğurlandı
Toplam 1
Yorum
Berkay Aslanım benim hadi göster Roma'da oynayışını Başarılar
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Semih formayı giydi
Toplam 1
Yorum
ÖZGÜR BURAK ŞİMŞEK Bu fotoğrafa bakın ve kına yakın...bu adamı gönderdiler ya gerek yönetime divana elini taşın altına koymayan camia başkan bozuntusuna yazık
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Marcelo resmen Lyon’da
Toplam 6
Yorum
bjk taraftarı 10 kişiden değil 9 10 nuda gitmesin derdi.
Malatyaspor USA'dan transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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