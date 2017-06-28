 UEFA'dan Türk hakemlere görev – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    UEFA'dan Türk hakemlere görev

    UEFA'dan Türk hakemlere görev

    Spor Toto Süper Lig hakemleri Arda Kardeşler ile Barış Şimşek, 1-9 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek UEFA Regions Cup'ta görev yapacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Arda Kardeşler ile Barış Şimşek, turnuvada düdük çalacak.

    Öte yandan, TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz ile Erol Ersoy da organizasyonda hakem gözlemcisi olarak görevlendirildi.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:28
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