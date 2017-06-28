UEFA'dan Türk hakemlere görev
Spor Toto Süper Lig hakemleri Arda Kardeşler ile Barış Şimşek, 1-9 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek UEFA Regions Cup'ta görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Arda Kardeşler ile Barış Şimşek, turnuvada düdük çalacak.
Öte yandan, TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz ile Erol Ersoy da organizasyonda hakem gözlemcisi olarak görevlendirildi.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:28
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Barça'dan çifte müjde!
Toplam 38
Yorum
TCelcius Aranızda bır grup var yok burak gelırse takımı bırakırım arda gelırse maca gıtmem kafasında o olmayan beynınızı de alın gidinGELMEYİN maçada
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F.Bahçe'den Emre Mor hamlesi!
Toplam 14
Yorum
BEŞİKTAŞ benim tek korkum bu çocugun menajer hırsı yüzünden hiç olması ligte kasap çok umarım başına birşey gelmez...
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F.Bahçe'den Emre Mor hamlesi!
Toplam 14
Yorum
KafasıGüzel kim kimin peşinde olduğu belli fener emre mor ile 3 ay önceden nabız yoklaması yaptı. Yeni haber değil sayın jimlastik kulübü taraftarı :)
UEFA'dan Türk hakemlere görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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