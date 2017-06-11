 Çolak’a gözaltı şoku! – Fotomaç – 11 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Çolak’a gözaltı şoku!

    Çolak’a gözaltı şoku!

    , Ankara merkezli operasyonda gözaltına alındı.

    G.Saray ve F.Bahçe'de forma giyen eski futbolcu , Ankara merkezli bir operasyonda, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan bir organize suç örgütüne yönelik soruşturmada İstanbul'da gözaltına alındı. Çolak, polislerce teslim alınarak, Ankara'ya götürüldü. Operasyonun Ankara ayağında da 24 şüpheli gözaltına alındığı bildirilirken, şüphelilerin organize suç örgütü kurup dolandırıcılık faaliyetinde bulundukları iddia edildi. Çolak daha önce de özel vekaletle satın aldığı Mercedes'in kaçak olduğu gerekçisiyle 23 ay hapiste kalmıştı.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çolak’a gözaltı şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.