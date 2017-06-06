Fransa’dan mesaj

Geçtiğimiz sezonu Fransız ekibi Toulouse'ta tamamlayan Jimmy Durmaz'dan mesaj var. 2012-14 sezonlarında G.Birliği forması giyen Türk asıllı İsveçli, "Türkiye'den transfer teklifi gelirse bunu kesinlikle değerlendiririm. Çin'e gitmek için henüz erken. Türkiye'ye dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.