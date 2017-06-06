 Fransa’dan mesaj – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Fransa’dan mesaj

    Fransa’dan mesaj
    Geçtiğimiz sezonu Fransız ekibi Toulouse'ta tamamlayan Jimmy Durmaz'dan mesaj var. 2012-14 sezonlarında G.Birliği forması giyen Türk asıllı İsveçli, "Türkiye'den transfer teklifi gelirse bunu kesinlikle değerlendiririm. Çin'e gitmek için henüz erken. Türkiye'ye dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:02
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