Yeniden ‘11 Nisan’ oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın statlardaki arena isimlerinin kaldırılması için verdiği talimat üzerine Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki "GAP Arena" stadının adı, "Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu" olarak değiştirildi. '11 Nisan' Urfa'nın düşman işgalinden kurtuluş günü ve eski stadın adı da 11 Nisan'dı.