 Yeniden ‘11 Nisan’ oldu – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Yeniden ‘11 Nisan’ oldu

    Yeniden ‘11 Nisan’ oldu
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın statlardaki arena isimlerinin kaldırılması için verdiği talimat üzerine Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki "GAP Arena" stadının adı, "Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu" olarak değiştirildi. '11 Nisan' Urfa'nın düşman işgalinden kurtuluş günü ve eski stadın adı da 11 Nisan'dı.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:33
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