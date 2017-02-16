En ciddi rakip Almanya
Statları hazır... Turnuva deneyimleri var
ALMANYA: En güçlü rakip olarak Almanya görünüyor. Organizasyon deneyimleri yüksek. Lobileri güçlü. EURO 1988 ile 1974 ve 2006 Dünya Kupaları'nı düzenlediler. 2006 Dünya Kupası için inşa edilen statları hazır.
KUZEYLİLER: Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya organizasyonu birlikte düzenlemeyi hedefliyor. Ancak henüz 2024'e mi 2028'e mi daha güçlü teklif verme konusunda kararsızlar.
HOLLANDA: Şansı bir hayli az görülse de Hollanda da resmi başvuru yapmaya hazırlanıyor.
ESTONYA: Estonya Futbol Federasyonu, Rusya ile ortak olarak EURO 2024'ü düzenlemeyi planlıyor. Ancak 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya'ya yakın tarihte yeni bir turnuva verilme ihtimali çok düşük. Estonya'nın da bu çapta bir organizasyonun altından kalkma şansı yok.
KUZEYLİLER: Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya organizasyonu birlikte düzenlemeyi hedefliyor. Ancak henüz 2024'e mi 2028'e mi daha güçlü teklif verme konusunda kararsızlar.
HOLLANDA: Şansı bir hayli az görülse de Hollanda da resmi başvuru yapmaya hazırlanıyor.
ESTONYA: Estonya Futbol Federasyonu, Rusya ile ortak olarak EURO 2024'ü düzenlemeyi planlıyor. Ancak 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya'ya yakın tarihte yeni bir turnuva verilme ihtimali çok düşük. Estonya'nın da bu çapta bir organizasyonun altından kalkma şansı yok.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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