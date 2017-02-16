 En ciddi rakip Almanya – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    En ciddi rakip Almanya

    En ciddi rakip Almanya

    Statları hazır... Turnuva deneyimleri var

    ALMANYA: En güçlü rakip olarak Almanya görünüyor. Organizasyon deneyimleri yüksek. Lobileri güçlü. EURO 1988 ile 1974 ve 2006 Dünya Kupaları'nı düzenlediler. 2006 Dünya Kupası için inşa edilen statları hazır.

    KUZEYLİLER: Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya organizasyonu birlikte düzenlemeyi hedefliyor. Ancak henüz 2024'e mi 2028'e mi daha güçlü teklif verme konusunda kararsızlar.

    HOLLANDA: Şansı bir hayli az görülse de Hollanda da resmi başvuru yapmaya hazırlanıyor.

    ESTONYA: Estonya Futbol Federasyonu, Rusya ile ortak olarak 'ü düzenlemeyi planlıyor. Ancak 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya'ya yakın tarihte yeni bir turnuva verilme ihtimali çok düşük. Estonya'nın da bu çapta bir organizasyonun altından kalkma şansı yok.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:19
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