Yeter Demirören

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı, NTV ve NTV Spor'da yayınlanan "Futbol Aktüel" programında dün akşam spor medyası yöneticilerinin sorularını yanıtladı. TFF başkanıFuat Akdağ,Spor Müdürü Murat Özbostan,Spor Müdürü Tayfun Bayındır,Spor MüdürüveSpor Müdürü Halil Özer'in sorularına samimi yanıtlar verdi. Başkan, Akdağ'ın programın sonunda yönelttiği "Başkanlığınızı nasıl değerlendirsiniz?" sorusuna verdiği "" cevabıyla da hem gündemi hem sosyal medyayı sarstı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür eden TFF Başkanı, "Bizim en büyük şansımız. Bize verdiği destekler için kendisine teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Sayın Başbakanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımız'ın da çok büyük katkıları oldu. Bizleri dinlediler ve yardımcı oldular" dedi. İşte Demirören'in çok konuşulacak sözleri:Beşiktaş Kulübü'nden alacağım olduğu doğrudur, bu miktarkadardır. Fikret Orman ile bu konu hakkında bir görüşme yaptık. Bu miktarın belli bir kısmını kulübe bağışlayacağım. Alacağım duruyor, federasyon başkanlığı yaptığım sürece de alacağım duracak.da TFF Başkanı seçildiğinde, Fenerbahçe'nin en büyük sponsoruydu, bu ilişkiler olabilir. Yönetim kurulumuza 5 tane'tan yönetici aldım ama'den de aynı sayıda 5 tane yöneticimiz var.Demirören, "Milli Takım olarak her maç tribünleri dolduruyoruz. İstanbul'da takımdaşlık olduğu sürece maçları Anadolu'da oynayacağız. Konya ve Antalya'nın ardından Mart ayında Eskişehir'de oynayacağız. Taraftar sayısında 2 bin kadar bir düşüş var" dedi."Primkrizi olarak adlandırılan meseleden bahsetmiştim. Biz bu primi Kasım ayında açıkladık, kriz denen şey Eylül ayında çıktı. Herkes ne kadar prim alacağını biliyordu, ama bir sene sonra çıktı. Emre () son dakika konuya bir şekilde girdi. Kosova maçın gitmeden bu konu çözülecekti. Emre Belözoğlu konuyu belki 1 saat hızlandırdı. Bu krizin hocamız () tarafından çözüleceğini düşündüğümüz için bekledik. Bu yüzden olaya müdahale etmedik. Sonunda konuyu tatlı bir şekilde çözdük.""İnsa nın olduğu yerde hata olur. Hakemler de hata yapar, yapmaya da devam edecektir. Hakemlerimiz hata yapıyor mu, yapıyor. Kulüplerimiz zarar görüyor mu, görüyor. UEFA da hakem hatalarından genel olarak rahatsız. Hatayı düzeltmek için birlikte hareket etmemiz lazım. Futbolcularımız Avrupa'daki kadar hakemlere destek olmuyor, baskı da hataya zorluyor.""Federasyon olarak gerekli herşeyi yapıyoruz. Her reform sancıyla başlar, bu da sancıyla başladı, hakemlerimiz hata yapıyor. Video sistemine hazırız. Mart ayında ilk denememiz başlıyor. Hakem eğitimi için de önerilere açığız. İngiltere ile görüştük, "Siz önce Türkiye'deki mantalitenizi değiştirin" dediler. Hata sonrası "Operasyon deniliyor" dendi. Ciddi bir şey varsa, savcılığa hep beraber verelim. Komplo teorilerinden artık vazgeçelim. MHK Başkanı Namoğlu ile görüştüm. İkinci yarıdan umutlu. Kendisini FETÖ'cü olmadığına inandıgım için görevin başına getirdim. ""Gözlemcilik sistemine İngiltere modelinin aynısını getireceğiz. Birkaç gözlemci maçı ertesi gün videodan izleyecekler. Hakem gözlemciliği sisteminde İngiltere modeline geçeceğiz. Bu gözlemciler, kararları raporlayıp belirlenmiş bir komiteye sunacaklar. Bu fikir aşamasında henüz. Ne kadar açık olursak, o kadar da komplo teorilerinden de Türk futbolunu kurtarmış oluruz""Federasyonda seçim 2019 yılında. Aziz Yıldırım'ın Kulüpler Birliği'ni hatırlamasına da sevindim. Keşke kendisi de katılsa. Türk futbolunun içinde 2 tane duayen kaldı; biri, biri. Onların düşünceleri önemli. TFF Genel Kurulu'nun delege yapısının değişmesi gerekiyor. Genel Kurul'daki delege yapısının değişmesi statü değişikliği gerektiriyor. Bu da ancak Kurul kararıyla değişebilir. Bu mevkilerin hepsi geçici. Keşke sistemi değiştirebilsek de federasyonda en fazla iki dönem başkanlık yapılabilse. Bu benim elimde değil."Hocamız Fatih Terim 'in hem Milli Takımı, hem Galatasaray 'ı çalıştırmasını doğru bulmuyorum, buna asla sıcak bakmam."Fatih Hoca'ya çok teşekkür ediyorum, maaşını TL'ye çevirdi o da. Kurunu sabitledik, artık TL olarak alıyor. Bu yüzden kendisine teşekkür ediyoruz. Bu kalitede bir hocanın bu maaşı hak ettiğine inanıyorum. Bence milli futbolcuların prim almamaları lazım. Milli Takım, milli bir davadır. Ama bizde sistem böyle gelmiş, böyle gidiyor. Zaten prim konusu da artık kapandı. Hedefe ulaşılıdığında prim vereceğiz."Fatih Hoca'nın Milli takım'dan başka bir takımı çalıştırmasını uygun bulmuyorum. Kendisi sadece milli takımın değil tüm alt yapı takımlarının da hocasıdır. Bizim için alt yapılar çok önemli. Önümüzdeki günlerde kendisi bu konmularla alakalı bir toplantı yapacaktır. Çok önemli çalışmalarımız olacak. Yani hem Milli takımım hem'ı çalıştırmasına sıcak bakmam""Biz Adanaspor'un başına geçen Levent Hoca'nın maaşını dondurduk. Ama kendisi Fatih Hoca'nın yardımcılığını yapmaya elbette devam edecek. Ama basketbolda Ergin Ataman hem Galatasaray'dan, hem de federasyondan maaş alıyor. Beşiktaş'ta(Ufuk Sarıca) da alacak. Futbolda da bu konuşuluyor. Bu konular kısa sürede çözülecektir."Kulüpler, transferlerini lisanslı menajerler üzerinden yapmak zorunda, lisansı olmayan menajerler var transfer yapıyorlar. Nisan ayında UEFA Yönetim Kurulu seçimi var. Umuyorum Sayın Servet Yardımcı da UEFA Yönetimi'ne seçilecek. UEFA Başkanı da Servet Bey'in yönetime girmesini destekliyor.'in UEFA Başkanlığını görevde olduğu sürece destekleyeceğiz."Aykut Kocaman'ın Galatasaray maçından sonraki açıklamalarını inanarak yaptığına inanmıyorum (Aykut Kocaman: Bizim ülkemizde doğru çalışarak olmuyor. Yan yollardan, çelme takarak gitmeyi bilmek lazım). Aykut Hoca'nın maç sonu öfkeyle yaptığı bir açıklama bu."Federasyonun 2012-13'de 300 milyon TL olan bütçemiz, 2016-17 sezonu itibarıyla 550 milyon TL. Diğer yandan 96 milyon TL tasarruf yapmışız. Federasyonda 25-30 bin TL'nin üzerinde maaş alan 1-2 kişi vardır, bilemedin 3 kişi olsun. Ayrıca Avrupa'nın en büyük 5. yayın geliri olan ligine sahibiz. Biz tasarruf yapmasını bilen bir yönetimiz.ihaleyi sattık. Bunu 800 milyon dolara çıkarmalıyız.""Bizim federasyonumuzun başındavar. Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz. Her beyanat saygılı olmak zorunda. Operasyon çok önemli bir kelimedir. Biz operasyon gibi bir kelimeyi alıp futbolun içine yerleştirdik. Diyelim ki ben operasyon yapacağım. MHK'ye ihtiyacım var, hakemlere ihtiyacım var. Herkes operasyon var diyor.? Böyle bir şeyin gizli kalma ihtimali var mı? Eskiden TFF yöneticileri ceza alamıyordu, talimatı değiştirdik. 